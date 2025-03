Flinke tegenvaller voor tophandbalster Estavana Polman daags na prachtig jubileum

Estavana Polman zat vrijdag even op een roze wolk, maar is daar zaterdag hard vanaf gedonderd. De Nederlandse ging met haar club Rapid Bucuresti in een uitverkocht huis flink onderuit tegen de buurman.

In de Champions League verliep de poulefase desastreus voor Polman en co. Ze eindigden niet bij de beste zes, waardoor ze eigenlijk uitgeschakeld waren. Maar nadat Kristiansand failliet ging, kwam er een plekje vrij in de play-offs. Die ging naar nummer 7 Rapid Bucuresti.

Flinke dreun

Zaterdag speelde Polman voor volgepakte tribunes tegen CSM Bucuresti, de stadgenoot dus. Het was het eerste duel van het tweeluik in de play-offs. Voor de thuisploeg werd het een avond om heel snel te vergeten.

In het begin stond Rapid heel even op voorsprong, bij 2-1. Daarna liep het constant achter de feiten aan. Net voor rust sloeg de buurman een gat van liefst negen treffers. Dat bleek een onoverkomelijke achterstand voor Polman en haar teamgenoten. Het werd uiteindelijk 33-23 voor de tegenstander.

Prachtig jubileum

Polman stond dus weer even met beide benen op de grond, nadat ze vrijdag nog een mooie dag beleefde. De tophandbalster was namelijk negen jaar samen met haar vriend Rafael van der Vaart. Het koppel vierde dat met een Instagrampost.

Dat moest wel, want ze waren duizenden kilometers van elkaar verwijderd. Van der Vaart zat vanwege zijn werk als analist in de studio van Ziggo Sport in Hilversum. Polman was uiteraard in Boekarest voor het eerste deel van de confrontatie met CSM.

Return

Volgende week volgt deel twee, in de thuisbasis van CSM. Het Europese avontuur van Polman zit er dus nog niet helemaal op, maar er moet een wonder gebeuren willen ze deze achterstand weg poetsen.