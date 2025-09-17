Het voortbestaan van voetbalclub Vitesse lag menig Arnhemmer nauw aan het hart, zo ook tophandbalster Estavana Polman. Zij zag vanuit Roemenië, waar ze topspeelster is bij haar club Rapid Boekarest, dat Vitesse gered werd en zelfs weer aan het voetballen is. Zij maakte zich nogal druk en sterk om het zorgenkindje van 'haar' stad, maar had een vraag erover niet aan zien komen bij de persdag van de Nederlandse handbalsters.

De 33-jarige Polman keek verbaasd op toen haar meteen werd gevraagd naar wat ze van de situatie rond de voetbalclub uit haar stad vond. "Zo, die had ik niet verwacht", zegt ze lachend tegen Sportnieuws.nl. "Ik vind het alleen maar top, het is mijn cluppie. Er is van alles gebeurd, maar ik ben heel blij dat ze weer voetballen. Ik zal altijd een geel-swert (Arnhems voor zwart, red.) hart houden." Gedurende de onzekere periode, waarin Vitesse tussen dood en levend bungelde, zette Polman zich via haar sociale media hard in voor het voortbestaan van de club.

Samenwerking met Theo Janssen

Ze lichte een tipje van de sluiter op over een samenwerking met niemand minder dan Theo Janssen. De markante oud-voetballer was jarenlang het gezicht van Vitesse en schopte het zelfs tot international van Oranje. Wat was die trailer op haar sociale media precies? "Dat ging over Arnhem en topsport, het was een heel leuk interview. Dat komt binnenkort uit. Het gaat over Arnhem, onze stad waar we geboren en opgegroeid zijn. We zijn trotse Arnhemmers."

Media of sport?

Zo houdt de tophandbalster zich bezig met meer dan alleen haar sport. Denkt ze al weleens na over wat na haar topsportcarrière ligt te wachten? "Ik vind het sowieso heel leuk om in de sport actief te blijven. Maar ook optredens in de media vind ik af en toe leuk. Als ik móét kiezen tussen die twee, dan ga ik toch voor de sport."

WK handbal in Nederland

Polman is weer even terug in Nederland om met de handbalsters van TeamNL voor te bereiden op het aanstaande WK. Van 26 november tot en met 14 december is Nederland samen met Duitsland het organiserende land. Die twee landen oefenen de komende week twee keer tegen elkaar. Volgens Polman worden nu 'de puntjes op de i gezet' om tijdens het WK in topvorm te zijn. "Spelen voor eigen publiek is een droom die uitkomt, echt een kers op de taart", zei ze.