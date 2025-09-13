Tophandbalster Estavana Polman en haar ploeg van Rapid Bucuresti kunnen opgelucht adem halen. De Roemeense ploeg won voor het eerst een competitiewedstrijd dit seizoen, waardoor het twee plekken is opgeschoven in de competitie.

De Roemeense ploeg won in eigen huis met 35-31 van Ramnicu Valcea. Een grote opluchting voor de ploeg uit Boekarest, dat de vorige twee competitiewedstrijden verloor en daardoor maar net boven de gevarenzone verkeerde in de competitie.

'Wat een overwinning'

'Wat een gevecht', schrijft de ploeg na afloop van de wedstrijd trots op Instagram. 'Wat een overwinning! Wat een buitengewone wedstrijd hebben onze meiden gespeeld! Gefeliciteerd!' Tijdens de eerste twee competitiewedstrijden ging de handbalploeg pijnlijk onderuit. Rapid Bucuresti nam het tijdens de eerste wedstrijd na een lange zomerstop op tegen CSM Slatina, dat zich afgelopen seizoen ternauwernood handhaafde op het hoogste niveau.

Er werd reikhalzend uitgekeken naar de seizoensouverture, maar het werd echter een wedstrijd om gauw te vergeten. De ploeg van Polman verloor met 25-26, terwijl Rapid Bucuresti een voorsprong van 23-18 had. Die marge werd niet vastgehouden, waardoor Polman en haar collega's met een flinke teleurstelling aan het nieuwe seizoen begonnen. Ook vorige week werd er verloren. Toen namen Polman en haar teamgenoten het op tegen Dunarea Braila. In Braila werd er echter verloren met 27-24.

Kritiek op Polman

Na de eerste nederlaag van het seizoen van de club uit Boekarest, kreeg Polman wat kritiek van fans voor haar kiezen. Nadat Rapid een bericht op Instagram deelde, waarin het schreef over de teleurgestelde seizoensstart, regende het kritiek in de reacties.

'Zoiets zie je alleen bij Rapid: fouten na fouten, Polman de hele wedstrijd onherkenbaar', schreef een teleurgestelde supporter. Na de nederlagen van afgelopen weken zocht de handbalster wat afleiding in leuke uitjes met dochter Jesslynn (8). De twee bezochten samen een museum en een bioscoop.

Vertrouwen voor WK

De eerste zege in de competitie zal de vrouw van oud-topvoetballer Rafael van der Vaart hopelijk wat vertrouwen hebben gegeven voor het WK. Met Oranje speelt ze later dit jaar het WK in eigen land. De groepsfase levert affiches op met Oostenrijk, Egypte en Argentinië.