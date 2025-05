Tophandbalster Estavana Polman krijgt schitterende nieuwe look voor fotoshoot

Tophandbalster Estavana Polman leidt vrijdag het leven van een supermodel, zo laat ze zien op Instagram. Ze staat voor de camera voor een Nederlands tijdschrift en wordt voorzien van een nieuwe look.

Polman doet een fotoshoot voor het tijdschrijft Beau Monde. De shoot vindt plaats in een hotel in Boekarest, de woonplaats van de handbalster en haar vriend, oud-voetballer Rafael van der Vaart. Polman speelt in Roemenië bij de club Rapid Bucuresti.

Nieuwe look

Maar nu staat ze voor even niet in de spotlights als topsporter, maar als model. Op de Instagram Stories van de 32-jarige is te zien dat een hotelkamer is omgebouwd tot visagieruimte, met een koffer vol make-up.

Polman wordt door make-upartiest en haarstylist Mari van de Ven onder handen genomen. Ze krijgt een prachtige nieuwe look en ook een schitterende outfit: een korte turqouise glittertop met roze bloemen en een roze broek.

i Estavana Polman tijdens fotoshoot voor Beau Monde. Instagram

Er wordt goed voor haar gezorgd achter de schermen van de shoot. Ze krijgt tussen het poseren door ook een heerlijke lunch. Polman geniet van een sandwich met friet en een glas wijn.

Polman woont samen met Van der Vaart en hun dochter Jesslynn in Roemenië. De voormalig Oranje-international heeft ook nog een zoon uit een eerdere relatie met Sylvie Meis. De 18-jarige Damián treedt in de voetsporen van zijn vader en speelt in de jeugd bij Ajax.

Advies Sylvie Meis

Meis heeft een carrière als model en presentatrice en is het dus wel gewend om lang in de visagie te zitten en te poseren voor de camera. Wellicht heeft ze Polman nog tips gegeven voor de fotoshoot. Over andere onderwerpen geeft de handbalster juist advies aan Meis.

Meis onthulde ooit dat Polman haar het beste liefdesadvies geeft. "Met kerst bespreken we altijd de vorige man en de nieuwe", zegt ze lachend. "En als we dan weg zijn gaan ze waarschijnlijk weddenschapjes houden of hij de volgende kerst haalt. Wie dat het best kan inschatten? Estavana", vervolgt ze. Die kent haar het beste op dat vlak.