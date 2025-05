Tophandbalster Estavana Polman duikt wél op bij feestje na ontbreken bij belangrijk moment

Voor Estavana Polman zit het seizoen er op. De handbalster van Rapid Bucuresti had zondagmiddag haar laatste wedstrijd, maar ontbrak de laatste tijd op het wedstrijdformulier. Tijdens een feestelijk moment was ze wél volop aanwezig.

En dat was opvallend, want Polman was er de voorbije wedstrijden niet bij in Roemenië. Tijdens de laatste twee competitieduels kwam ze niet in actie en stond ze zelfs niet op het wedstrijdformulier. Haar laatste wedstrijd van dit seizoen speelde ze ruim een week geleden op 10 mei. Dat was de bekerfinale toen Rapid verloor van Gloria Bistrita. Het bleek een nieuwe sportieve teleurstelling voor Polman en co.

'The End' voor Estavana Polman

Het seizoen werd daardoor afgesloten zonder prijzen. Desalniettemin was er reden voor een feestje. Dat is te zien op Instagram-beelden van Polman. De 32-jarige tophandbalster zit met, zo te zien, het volledige team in een restaurant en daar werd ook een alcoholische versnapering genuttigd. De Nederlandse deelt er vrolijk beelden van met de toepasselijke tekst 'The End.'

Toekomst lijkt in Roemenië te liggen

Polman lijkt de komende jaren nog in Boekarest te blijven. Ze heeft nog een verbintenis voor twee jaar en vertelde dit weekend aan Omroep Gelderland dat ze hoopt nog even door te gaan. Dit seizoen verdween ze maandenlang bij Oranje, maar nadat ze weer volop speeltijd kreeg bij haar club keerde ze na een goed gesprek met de bondscoach weer terug bij de Nederlandse ploeg.