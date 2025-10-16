Voor de Nederlandse handbalsters wacht een enorm spannende periode. In november wordt het WK handbal georganiseerd. In Nederland nota bene. Daar wil natuurlijk iedere speelster bij aanwezig zijn. Maar onder meer Estavana Polman zit nog in behoorlijke onzekerheid.

Het is namelijk nog maar de vraag wie er tot de selectie behoren. Voor velen is de ervaren Polman een absoluut boegbeeld in de selectie van de handbalsters, maar ze is lang niet altijd een vaste waarde geweest in de afgelopen jaren. Na de Olympische Spelen van vorig jaar ontbrak ze maandenlang in de Oranje-selectie. Uiteindelijk keerde ze wel terug en maakte ze dus haar rentree, maar het is maar de vraag of bondscoach Henrik Signell een plaatsje voor de 33-jarige inruimt voor het WK dat van 27 november tot en met 14 december duurt.

Polman ontbrak vorig jaar immers al op het EK, waar Nederland met veel nieuwe namen niet verder kwam dan de zesde plaats. In gesprek met NU.nl houdt Signell zijn kaarten tegen de borst. Wel laat hij weten dat lang niet iedereen zeker is van haar plekje. "Er zijn meerdere posities waarover ik nog geen besluit heb genomen."

Hij weet nu wel al dat een aantal speelsters niet blij zullen zijn met zijn keuzes. Toen Polman de vorige keer werd gepasseerd, spraken een aantal ervaren speelsters openlijk hun onvrede uit. Zeker vanwege de manier waarop het zou zijn gegaan. Daar heeft Signell naar eigen zeggen van geleerd. "In het verleden was ik niet altijd even duidelijk", zo geeft hij toe.

Nog even geduld

Voor Polman en co is het nog even afwachten. Waarschijnlijk wordt pas, op zijn vroegst, de voorlopige selectie van Nederland op 25 oktober bekend. Van die twintig vrouwen blijven er uiteindelijk zestien over die naar het WK in Nederland gaan. Polman moet daardoor nog even geduld hebben. "Ik moet zorgen dat ik mijn ding doe en fit blijf. En als de keuze dan is om me niet te selecteren, is dat zo. Ik kan dan in elk geval zeggen dat ik er alles aan heb gedaan."

Teleurstellend seizoen in Roemenië

De start van het seizoen is voor Polman vooralsnog niet zoals gehoopt. Het handbalicoon verloor al veelvuldig met haar team Rapid Bucuresti uit Roemenië. In de nationale competitie staat de ploeg slechts tiende, terwijl de nummers elf en twaalf moeten vrezen voor degradatie.