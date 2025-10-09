Sportief heeft Estavana Polman betere tijden gekend. De 33-jarige Nederlandse handbalvedette begon recent aan het nieuwe seizoen, maar dat is nog allerminst een succes te noemen. Met haar club Rapid Bucuresti incasseerde ze in de Roemeense competitie namelijk wéér een fikse teleurstelling.

De eerste wedstrijden van het seizoen verliepen al niet bepaald succesvol voor Polman en co. Rapid Bucuresti, een van de grootste clubs uit het land, liep al meteen een paar fikse tikken op. Het openingsduel ging namelijk verloren en daar bleef het niet bij.

Pittige start voor Polman

Ook het tweede competitieduel leverde geen punten op. Daarna werd wel de eerste zege geboekt, maar duel vier ging wederom verloren. Daardoor bivakkeerde de ploeg van Polman nog maar net boven de degradatiezone. In de voorronde van de Champions League was er wel succes. Daar werd het tweeluik tegen het Oostenrijkse Hypo overtuigend gewonnen met zowel uit- als thuiszeges. De ploeg is zodoende nog één ronde verwijderd van het hoofdtoernooi waar ze vorig jaar ook in uitkwamen.

Nieuwe dreun in competitie

In het vijfde competitieduel van het seizoen ging het echter weer mis. Tegen Craiova, dat voorafgaand het duel net boven Rapid stond, werd er voor de vierde keer verloren. Polman en haar teamgenotes kwamen voor rust kort aan de leiding, maar keken halverwege tegen een 18-17 achterstand aan.

Meermaals werd de minimale achterstand weggepoetst en enkele minuten voor tijd stond Rapid zelfs op voorsprong. Het bleek echter niet genoeg voor de zege. De wedstrijd eindigde in 31-29. Polman was overigens goed voor twee treffers en gaf zes assists. Rapid staat na vijf duels met slechts twee punten op een tiende plaats. De nummers elf en twaalf moeten zich via de nacompetitie zien te redden.

Relatie met Rafael van der Vaart

De 33-jarige Polman speelt sinds 2022 in Roemenië na een zeer lange periode voor meerdere clubs in Denemarken. Sinds 2016 heeft ze een relatie met Rafael van der Vaart, die zijn voetbalcarrière ook afsloot in Denemarken. Samen hebben ze een dochtertje, Jesslynn. Van der Vaart heeft nog een zoon uit een eerdere relatie met Sylvie Meis: Damían. Hij maakte onlangs zijn debuut voor Jong Ajax in het betaalde voetbal.