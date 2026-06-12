Lois Abbingh op haar Instagram een aantal mooie vakantiefoto's gedeeld. De oud-handbalster kan onder die kiekjes op veel lof van haar oud-collega's rekenen. Zo ook van Estavana Polman.

Abbingh maakte in november 2025 op 33-jarige leeftijd bekend dat ze officieel stopt met handbal. Dat deed ze na een prachtige carrière. Abbingh speelde tijdens haar clubcarrière voor ploegen in Duitsland, Rusland, Roemenië, Denemarken en Noorwegen. Echter is ze in Nederland vooral bekend door haar rol als absolute topspeelster van het Nederlands handbalteam. In totaal kwam ze tot maar liefst 241 wedstrijden voor Nederland en ze scoorde in die duels maar liefst 930 keer.

Haar hoogtepunt met het Nederlands elftal was het WK in 2019. Toen werd ze wereldkampioen met het Nederlandse handbalteam. Eerder pakte ze al zilver op het WK in 2015 en brons op het toernooin in 2017. Abbingh deed namens Nederland ook drie keer mee aan de Olympische Spelen. In 2024 in Parijs mocht de handbalster samen met Worthy de Jong de vlag dragen bij de openingsceremonie.

Vakantiefoto's

Nu Abbingh officieel gestopt is met handbal, zal ze nog meer genieten van de vakanties en de rust. Op haar Instagram deelt ze beelden van een zonnige bestemming waar ze verblijft samen met haar partner Joost Lieder en hun zoontje Lev. De jongen werd geboren in september 2022. Door haar relatie met Lieder is Abbingh ook de schoonzus van haar oud-collega Tess Wester-Lieder. De voormalig doelvrouw van het Nederlands handbalteam is getrouwd met Mats Lieder, de broer van Joost.

Estavana Polman

Onder de vakantiefoto's regent het ook positieve reacties voor Abbigh en haar gezin. Zo reageert haar schoonzus Wester-Lieder 'oh zo heerlijk' onder de afbeeldingen. Ook Estavana Polman reageert met hartjesogen onder de post. Ook zij was langere tijd sterkhouder van het Nederlandse team, maar maakte net als Abbingh in 2025 bekend dat haar handbalcarrière ophoudt. Samen met haar liefde Rafael van der Vaart heeft Polman een huis gekocht in de buurt van Arnhem om daar dichtbij de familie in de buurt te wonen.

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