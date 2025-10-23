Liefst drie handballanden hebben een officieel verzoek ingediend bij de internationale bond (IHF). Noorwegen, Denemarken en Zweden willen niet meer in witte broekjes spelen.

Volgens de Scandinavische bonden voelen de speelsters zich niet prettig in een lichtgekleurde broek, die bij menstruatie kan doorschijnen. De bonden willen dat de regels voor de dresscode nog voor het komende WK in Nederland en Duitsland worden aangepast.

"We willen dit al lang veranderen, maar nu hebben we een officieel verzoek ingediend bij de IHF", aldus Mette Vestergaard, vicevoorzitter van de Deense bond tegen persbureau DPA. "Het probleem is dat de meisjes zich er extreem onzeker over voelen, zeker als je ongesteld bent."

'We zullen er alles aan doen'

De regels stellen dat alle deelnemende landen een kledingset met donkere shorts en een met lichte shorts beschikbaar moeten hebben. "We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat Denemarken in rode, zwarte of andere donkere shorts mag spelen", aldus Vestergaard.

'Normaal' om niet ongesteld te zijn

Wielrenster Demi Vollering kaartte deze zomer aan dat het in de topsport soms 'normaal' is om niet ongesteld te zijn, iets waar zij het niet mee eens is. Het zorgde voor discussie in de Sportnieuws.nl-podcast EN Door, waarin oud-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As de situatie bespraken.

Ellen Hoog zei daarover: "Demi Vollering sprak zich hier vorige week over uit. Tijdens Luik-Bastenaken-Luik had ze een off day omdat ze ongesteld was en zich gewoon niet goed voelde. Dat herken ik. Je wilt je niet aanstellen, maar het beïnvloedt wél je prestaties. Toch wordt er nauwelijks over gesproken. Er zit gewoon nog steeds een drempel op. Daarom is het zo goed dat zij zich uitspreekt."

'Mannen onderschatten dat'

Van As voegt toe: “Ik denk echt dat mannen onderschatten wat het met je lijf doet. Je hebt buikpijn, voelt je futloos... Ik zou het zo grappig vinden als die mannen eens aan een menstruatiesimulator worden gehangen.” “En dan heb je ook nog de ongemakken: tampons, kans op doorlekken, witte rokjes...”, vult Hoog aan.