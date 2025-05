'Heftig nieuws in ploeg Estavana Polman, superster moet plaats maken voor nieuwe aanwinst'

Binnen de ploeg van Estavana Polman zijn er grote veranderingen op komst. Volgens het Roemeense GSP heeft Rapid București de Angolese speelster Stelvia Pascoal aangetrokken en daarom moeten andere spelers vertrekken bij de club.

Pascoal is overgenomen van de Franse ploeg Saint Amand. De komst van de sterspeelster zorgt er echter wel voor problemen bij andere speelsters in het team. De clubleiding van Rapid Bucuresti gaat in gesprek met een aantal teamleden die niet hebben gepresteerd dit seizoen. Zo worden Eliza Buceschi en Sorina Grozav binnenkort op het matje geroepen om te praten over een nieuw contract, maar waarschijnlijker een vertrek bij de club.

Voor Polman heeft het Roemeense GSP wel goed nieuws. Het Nederlandse handbalicoon is één van de routiniers bij Rapid Bucuresti, maar dat betekent niet dat ook zij moet vertrekken. Volgens GSP is Polman zeker van haar plekje in de selectie ondanks de komst van sterspeelster Pascoal.

Polman blijft dus in Boekarest ondanks het gebrek aan voltooide doelstellingen. De handbalvedette is een belangrijke kracht, maar wordt wel steeds meer blessuregevoelig. Toch is Polman een gewaardeerde kracht en wordt ze regelmatig opgesteld als ze fit is.

Gezin

Nu Polman bij haar club in Boekarest kan blijven, kan ze niet altijd bij haar gezien zijn. De 32-jarige tophandbalster woont samen met haar partner Rafael van der Vaart in Roemenië. Samen hebben ze een dochter: Jesslynn. Ook heeft van der Vaart een zoon uit een eerdere relatie met Sylvie Meis: Damián, de stiefzoon van Estavana.

Polman maakte met haar dochter onlangs nog een uitstapje naar een andere sport. Ze stond met Jesslynn op de tennisbaan, de sport die haar dochter beoefend.. De 7-jarige treedt dus niet in de voetsporen van haar ouders, maar kiest voor een eigen hobby. Damián volgt wel het voorbeeld van zijn vader. Hij speelt namelijk in de jeugd bij Ajax.