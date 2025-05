Enorme teleurstelling voor Estavana Polman: tophandbalster kan prijzen op haar buik schrijven

Nederlandse handbalster Estavana Polman heeft met haar team Rapid Bucuresti een teleurstellende nederlaag geleden. Daarmee is ook de laatste hoop op een prijs dit seizoen vervlogen.

De ploeg is namelijk uitgeschakeld in het Roemeense bekertoernooi. Rapid verloor met 20-26 van Gloria Bistrita in de halve finale. De eindstrijd wordt zondag gespeeld en daarin neemt Bistrita, waar landgenote Larissa Nüsser onder contract staat, het op tegen de grote rivaal van Rapid: CMS Bucuresti.

Rapid maakt dus geen kans meer op de prijs en ook in de Roemeense competitie doet het team niet meer mee in de titelstrijd. De ploeg van Polman staat zesde met 41 punten en twee speelronden te gaan. CSM voert de lijst aan met 58 punten. Bistrita staat op plek drie met 46 punten.

Rapid werd dit seizoen ook al vroegtijdig uitgeschakeld in Europa. Ook in de Champions League gooide CSM roet in het eten. Polman en co verloren in de play-offs het tweeluik met de stadsgenoot.

Gezin

Om niet te treuren kan Polman gelukkig afleiding zoeken bij haar gezin. De 32-jarige tophandbalster woont samen met haar partner Rafael van der Vaart in Roemenië. Samen hebben ze een dochter: Jesslynn. Ook heeft van der Vaart een zoon uit een eerdere relatie met Sylvie Meis: Damián, de stiefzoon van Estavana.

Polman maakte met haar dochter onlangs nog een uitstapje naar een andere sport. Ze stond met Jesslynn namelijk op de tennisbaan. De 7-jarige treedt dus niet in de voetsporen van haar ouders, maar kiest voor een eigen hobby. Damián volgt wel het voorbeeld van zijn vader. Hij speelt namelijk in de jeugd bij Ajax.