Estavana Polman was een graag geziene gast bij een persbijeenkomst van de Nederlandse handbalsters. Over ruim een week begint het WK handbal in eigen land en dat is het laatste kunstje van het handbalicoon in Oranje. Bij haar club in Boekarest gaat ze wel door, vooral door de fijne hulp van haar vriend Rafael van der Vaart. De ex-topvoetballer krijgt volop complimenten.

Polman glundert bij de vraag van Shownieuws hoe Van der Vaart voor haar zorgt. "Hij doet het hartstikke goed. Ik moet eerlijk zeggen dat hij daar heel veel stappen in heeft gezet. Hij heeft elke avond een lekkere maaltijd voor me klaarstaan. Ik mag echt niet klagen, het is heerlijk om hem als huisman te hebben. Ik moet echt een compliment naar hem toe maken", lachte ze bij het programma.

'Ik zie het wel'

Hoewel ze dus doorgaat bij haar club om haar contract in de Roemeense hoofdstad uit te dienen, wil ze nog niet al te ver vooruit kijken naar haar plannen na haar handbalcarrière. "Ik heb alleen wat meer vrije dagen als het Nederlands team bij elkaar komt. Wat erna allemaal komt? Ik zie het wel. Ik ben niet zo van het vooruit plannen."

Beter laat dan nooit

Bij Shownieuws wordt er gehoopt op een terugkeer in de televisiewereld. Polman was een aantal jaren geleden de presentatrice van het programma 'Beter laat dan nooit', waarbij ze moet vier bekende Nederlanders op leeftijd op vakantie ging. Henny Huisman, een icoon van de Nederlandse televisie en onderdeel van het markante vijftal op vakantie, doet dan ook een oproep aan Polman.

'Dag lieve schat'

De 74-jarige Huisman steekt zijn lof en liefde voor de bijna veertig jaar jongere Polman niet onder stoelen of banken. "Nu ga je stoppen met handbal. Nog één keer zo'n leuk programma met ons, dat zou zo geweldig zijn. Alsjeblieft, wil je dat doen? Ook namens de andere jongens. Dag lieve schat", sluit hij liefdevol af. Polman ontvangt de boodschap met een grote lach.

'Die band is voor altijd'

"Mijn maatje, net zoals de andere mannen", reageert ze ontroerd. "Als het programma nog een keer voorbij komt, zou ik het zo weer doen. We hebben nog steeds een groepsapp, er is nog steeds contact. Zij schrijven er elke dag iets in. Deze band is iets voor altijd. Die band die we daar gemaakt hebben, is heel bijzonder."