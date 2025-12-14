Nog één wedstrijd op dit WK handbal en dan zit het erop voor Estavana Polman en Lois Abbingh in het Oranje-shirt. Zondagmiddag speelt Nederland tegen Frankrijk om het brons, in een duel dat voor Nederland meer betekent dan alleen de medaille. In een vol Ahoy Rotterdam kan de ploeg mogelijk twee boegbeelden met eremetaal laten afscheid nemen. Volg het duel hier vanaf 14.30 uur live.

Nederland en Frankrijk kennen elkaar inmiddels goed dit WK. In de groepsfase trok Oranje nog aan het langste eind, een zege die uiteindelijk via Hongarije een halve finale tegen Noorwegen opleverde. Daar ging het vrijdag mis. Na een redelijke eerste helft zag Nederland Noorwegen in de tweede helft steeds verder uitlopen, met een dominante Henny Reistad als grote plaaggeest.

Voor Oranje is de wedstrijd tegen Frankrijk daarmee ook een kans op eerherstel. Het brons zou een passend slot zijn van een toernooi waarin de ploeg van bondscoach Henrik Signell opnieuw tot de wereldtop behoorde, maar nét tekort kwam voor de finale.

Afscheid van twee boegbeelden

Extra lading krijgt het duel door het afscheid van Polman en Abbingh. Beide routiniers speelden jarenlang een hoofdrol bij Oranje en maakten voor het WK al bekend dat dit hun laatste interland wordt. Abbingh maakt het seizoen nog af bij Borussia Dortmund, terwijl Polman nog onder contract staat bij Rapid Bucuresti, maar haar toekomst open laat.

De twee boegbeelden blikten deze week terug op hun carrière, waarin successen en zware blessures elkaar afwisselden. Polman gaf aan dat topsport meer sporen nalaat dan je tijdens je loopbaan beseft, terwijl Abbingh benadrukte dat juist die tegenslagen haar mentaal sterker maakten.

Frankrijk aast op revanche

Frankrijk zal echter niets cadeau doen. De regerend wereldkampioen verloor in de groepsfase van Nederland en zint op revanche. "We gaan absoluut niet twee keer van Nederland verliezen", waarschuwde Clarisse Mairot. Ook aanvoerder Tamara Horacek benadrukte dat er geen ruimte is voor frustratie na de verloren halve finale tegen Duitsland.

