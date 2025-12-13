De Nederlandse handbaldroom is voorbij. Oranje verloor vrijdag in de halve finale van het WK met duidelijke cijfers van topland Noorwegen (25-35) en gaat zondag op voor het brons. Speelsters die het hele toernooi uitblonken, haalden tegen de Noren nét niet het topniveau van andere wedstrijden. Dat zag ook Rinka Duijndam, die bij Sportnieuws.nl merkte dat haar collega-keepster Yara ten Holte niet zo lekker in zat als eerder dit toernooi.

Ten Holte maakte de eerdere duels veel indruk op het WK met prachtige reddingen en leidde veelvuldig een trefzekere tegenaanval in. Daardoor kwam Duijndam relatief weinig in actie. Tegen de Noren maakte ze wel de nodige minuten.

Yara ten Holte kon verschil niet maken

Dat had mede te maken met het feit dat Ten Holte nu niet het verschil kon maken. "Ik denk dat het vrij logisch voor iedereen is, ook voor mij, dat als Yara fantastische wedstrijden speelt, dat ik dan (op de bank, red.) zit", vertelt Duijndam aan Sportnieuws.nl. "Als ze een wereldwedstrijd staat te keepen ben ik de allerlaatste die zegt 'ik moet er in.'"

In de halve finale van het WK moest Duijndam veelvuldig opdraven. Ze begreep wel waarom. "Tegelijkertijd ben ik klaar voor een moment als vandaag, als Yaar niet lekker in de wedstrijd komt en we struggelen in de dekking." De keepster maakte indruk met een paar uitstekende reddingen. "Maar niet genoeg. We zijn geen slechte ploeg, maar als tegen Noorwegen iedereen één steekje laat vallen, word je afgestraft. En dat gebeurde vandaag."

Alle ballen op het brons

Nu rest zondag de strijd om het brons. Nederland treft dan weer Frankrijk, het land dat in de poulefase op fraaie wijze werd verslagen. "Wie weet kunnen we het zondag weer", hoopt Duijndam. "Dat is in ieder geval waar we voor gaan." Ook teamgenote Kelly Dulfer wil afsluiten met een medaille. "We moeten het gevoel meenemen dat we de rest van het toernooi hadden. We zitten in een flow en moeten nu niet door deze wedstrijd te veel in een dip komen. We verdienen het dit WK ook gewoon."

Nederland - Frankrijk op WK handbal

De troostfinale tussen Nederland en Frankrijk vindt zondagmiddag om 14.30 uur plaats in Ahoy. Om 17.30 treffen Duitsland en Noorwegen elkaar en wordt duidelijk wie de opvolger wordt van de Fransen die in 2023 de eindstrijd van Noorwegen wonnen.

