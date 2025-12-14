Tijdens het duel om het brons op het WK handbal kreeg Oranje een schrikmoment te verwerken. Keepster Yara ten Holte werd bij een Franse doelpoging geraakt en bleef even liggen, waarna de wedstrijd kort werd stilgelegd. In Ahoy gingen de blikken meteen richting de uitblinkende keepster.

Ten Holte bleef na de klap even zitten en kreeg direct medische begeleiding. Omdat een schot in handbal niet op het hoofd van de keepster mag komen, werd de Franse speelster Dury bestraft met een twee­minutenstraf. Toch waren de blikken in Ahoy vooral gericht op Ten Holte, die tot dat moment een uitstekend duel keepte.

Opluchting in Ahoy: Ten Holte kan door

Gelukkig volgde al snel goed nieuws. Na een korte behandeling kwam de keepster overeind, stak een hand op naar het publiek en gaf aan dat ze verder kon. Dat werd in Ahoy met luid applaus ontvangen, waarna Ten Holte haar plek onder de lat gewoon weer innam.

Het moment onderstreepte opnieuw haar belangrijke rol in deze wedstrijd. Nederland stond op dat moment op een kleine voorsprong en was in een sterke fase bezig, mede dankzij meerdere cruciale reddingen van Ten Holte. Haar aanwezigheid in het doel is van grote waarde voor Oranje in de strijd om het brons.

Duel in het teken van afscheid Polman en Abbingh

Het duel om het brons betekent bovendien veel meer dan alleen een plek op het podium. Voor Estavana Polman en Lois Abbingh is dit hun allerlaatste optreden in het Oranje-shirt, een moment dat als een rode draad door de wedstrijd loopt.

Abbingh vertelde vooraf al dat het besef van het einde pas echt kwam toen het WK dichterbij kwam. "Dan merk je dat de emoties komen. Oranje is meer dan de helft van mijn leven geweest", zei ze eerder. Ook Polman benadrukte hoe bijzonder het afscheid is van een groep waarin ze jarenlang lief en leed deelde. "Dat samen ergens voor knokken ga je straks echt missen. Maar dit is het perfecte moment. Het is mooi geweest zo."

