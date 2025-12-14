Voor Estavana Polman en Lois Abbingh wordt de strijd om het brons tegen Frankrijk zondagmiddag een wedstrijd die verder reikt dan enkel de strijd om eremetaal. Het is het einde van een tijdperk. De twee boegbeelden spelen hun allerlaatste duel voor Oranje, in een vol Ahoy dat niets liever wil dan hun afscheid van een glanslaag voorzien.

Abbingh vertelt dat het naderende einde al langer in haar hoofd zat, maar nu pas echt binnenkomt. "In het begin wist ik al dat dit mijn laatste WK zou zijn", zegt ze op de Instagrampagina van de Nederlandse handbalsters. "Maar zodra het dichterbij komt, besef je: dit is écht de allerlaatste. Dan merk je dat de emoties komen. Het voelt als het einde van een hele lange reis. Oranje is meer dan de helft van mijn leven geweest."

Ook Polman voelt hoe bijzonder deze dag wordt. Voor haar draait het niet alleen om sport, maar vooral om de groep waarin ze jarenlang lief en leed deelde. "Je bent zo lang, zo intensief met elkaar", vertelt ze. "Je maakt vriendinnen voor het leven. Dat samen ergens voor knokken ga je straks echt missen." Toch is de in Roemenië spelende Polman overtuigd dat dit het juiste moment is om afscheid te nemen. "We hebben jaren naar dit WK toegewerkt. Maar dit is het perfecte moment. Het is mooi geweest zo."

Oranje moet nog één keer pieken

Toch is het duel met Frankrijk ook sportief van enorme waarde. Nederland won eerder dit WK al eens van de Fransen en weet dus dat het kan, al zal de regerend wereldkampioen op revanche azen. Polman beseft dat Oranje een kans heeft laten liggen in de halve finale, maar ziet brons als een prijs die telt. "Als je vóór het WK had gezegd dat we voor brons zouden spelen, hadden we getekend", zegt ze. "Natuurlijk wil je altijd meer, maar Noorwegen was gewoon een maatje te groot. Morgen wordt een wedstrijd met een gouden randje."

Abbingh ziet vooral een duidelijke opdracht voor de ploeg. "Frankrijk gaat er een schepje bovenop doen", verwacht ze. "Wij moeten weer fel en compact staan in de dekking. Als dat goed staat en we zijn er met z’n allen, dan kunnen we winnen. En met het publiek achter ons nog één keer, dan hoop ik dat het goed komt."

Polman vult aan hoe belangrijk die laatste stap is voor de hele groep. "Vierde worden is echt geen leuke plek", zegt ze. "Dus we gaan er alles aan doen om die medaille binnen te slepen."

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de na het WK afzwaaiende Lois Abbingh.