De topfavoriet voor het WK handbal rekende vrijdagavond voor een uitzinnig publiek in Rotterdam Ahoy met Nederland. Noorwegen bewees in de halve finale een maatje te groot te zijn voor de ploeg van de afzwaaiende Estavana Polman en Lois Abbingh. Toch hing er een groot mysterie rond de Noorse tophandbalster Maren Aardahl.

In een opnieuw afgeladen Ahoy kon Oranje zich aardig meten met de viervoudig wereldkampioen. Toch gaf het fysiek, de snelheid en intelligentie van de Noorse speelsters uiteindelijk de doorslag. De regerend olympisch- en Europees kampioen won met 35-25.

Mysterie rond sterspeelster Noorwegen

Met drie goals had Aardahl een belangrijk aandeel in de zege van de Noren. Daarmee was ze achter Henny Ella Reistad (tien goals) en Nora Mork (vijf goals) de gedeeld derde topscorer. Het hadden meer doelpunten kunnen zijn voor 31-jarige Aardahl. Opvallend was dat de speelster van Noorwegen minuten nadat de tweede helft al was begonnen pas uit de kleedkamer kwam.

"We kunnen het er zondag over hebben", deed Aardahl mysterieus tegenover TV2. De Noorse werd na de kwartfinale tegen Montenegro strompelend gezien in de mixed zone. Nadat ze nogmaals de vraag kreeg wat er speelde, reageerde ze: "Daar kunnen we het zondag ook over hebben. Maar wanneer ik speel, ga ik er vol voor. Ik heb niet het gevoel dat ik daardoor geremd word. Ik geef alles wat ik heb, en dan betalen we daar na zondag de prijs voor."

Dan speelt Noorwegen de finale tegen Duitsland, dat vrijdag in de andere halve finale Frankrijk versloeg. "Het was eerst spannend, maar daarna namen we afstand, zoals we altijd doen", sprak ze over de overwinning op Nederland. "Het is een fantastisch gevoel", zei Aardahl over het bereiken van de finale. De speelster werd met Noorwegen één keer wereldkampioen, één keer olympische kampioen en tweemaal Europees kampioen.

