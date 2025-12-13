Nog één interland op het WK handbal en dan zitten de imponerende interlandcarrières van Lois Abbingh en Estavana Polman er op. De ervaren krachten van Nederland kenden grootse successen, maar ook fysiek veel problemen met blessures. De kans bestaat dat ze ook na hun carrière daar nog gevolgen van ondervinden.

Beiden werden namelijk geteisterd door zware blessures. De dertigers stonden daardoor een aantal keer in hun loopbaan lange tijd aan de kant. Met het eind van hun handballoopbaan in zicht, zou je denken dat er een soort rust ontstaat. Er is immers minder kans op lange revalidaties maar bij Polman zijn er toch wat zorgen over haar gesteldheid.

Aan het Algemeen Dagblad vertelt ze dat de topsportcarrière de nodige littekens heeft achtergelaten. En dus is het de vraag hoe haar lijf er aan toe is als ze eenmaal stopt met handballen. "Tijdens mijn laatste knieoperatie hebben ze hem alleen schoongemaakt en weer dichtgemaakt. Maar ook mijn rug is een dingetje."

Stoppen met handballen om erger te voorkomen, daar wilde Polman tijdens haar succesvolle loopbaan echter niets van weten. Mede door al die kruisband-, knie- en kuitblessures kweekte ze nog meer karakter dan ze al had. "Je beseft eigenlijk niet wat het met je lichaam doet. Op een gegeven moment word je weer wakker met pijn en zeg je: kom op, we gaan er weer voor. Dat is niet altijd even makkelijk."

Check via Sportnieuws.nl het laatste nieuws over het WK handbal.

Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

Daar sluit generatiegenote Abbingh zich bij aan. Ook zij kampte met knieblessures. Helemaal niet leuk, maar wel goed voor je mentaliteit. "Ik weet niet of ik zonder die blessures ook die strengheid en die discipline had gehad. Het vormt je als speelster. Dus het heeft ook voordelen met zich meegebracht. Ik zie het niet alleen maar als iets negatiefs."

Afscheid op WK handbal

Beide vrouwen spelen zondag hun laatste interland. Voorafgaand aan het WK gaven ze allebei aan af te zwaaien bij het Nederlandse team. Abbingh maakt dit seizoen nog af bij Borussia Dortmund, maar vindt het daarna definitief mooi geweest. Polman heeft nog een contract voor twee jaar bij haar club Rapid Bucuresti. Of ze die verbintenis volledig uitdient, is afwachten. Polman gaf eerder al aan dat ze eerder stopt als zij of haar omgeving vindt dat het mooi is geweest.

Duidelijk is wel dat de troostfinale tegen Frankrijk hun laatste interland wordt. Vrijdag werd met duidelijke cijfers verloren in de halve finale tegen Noorwegen (25-35). In een vol Ahoy Rotterdam zwaaien Polman en Abbingh dus hopelijk af met een bronzen medaille.

Bekijk hier Sportnieuws.nl WK handbal

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de na het WK afzwaaiende Lois Abbingh.