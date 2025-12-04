HANDBAL
LIVE WK handbal | Nederland begint na perfecte reeks aan hoofdfase met wedstrijd tegen Tunesië

Redactie Sportnieuws.nl • 19:44, 04-12-2025 / Laatste Update: 19:58, 04-12-2025
Estavana Polman. Pro Shots

De Nederlandse handbalsters starten met het maximale aantal punten aan de hoofdfase van het WK. De eerste tegenstander is Tunesië. Oranje hoop de perfecte reeks op het eindtoernooi door te kunnen zetten. Het duel begint om 20.30 uur. Volg het hier live.

Tunesië is een goede opwarmer richting een spannende ontmoeting met regerend wereldkampioen Frankrijk. Op maandag neemt Nederland het op tegen de topfavoriet. Daarvoor speelt het team van bondscoach Henrik Signell ook nog tegen Polen.

Hoofdfase

In de hoofdfase zijn Oostenrijk, Argentinië en Nederland samengevoegd met de drie beste teams uit poule F: regerend wereldkampioen Frankrijk, Polen en Tunesië. Oranje nam het maximale aantal van zes punten mee uit de groepsfase. De twee beste landen van de totale poule gaan vervolgens door naar de kwartfinales. Dan begint eindelijk de knock-outfase en op zondag 14 december is uiteindelijk de finale in Rotterdam.

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de huidige topkeepsters Yara ten Holte en Rinka Duijndam.

WK handbal

