Het WK handbal wordt het laatste kunstje voor twee Nederlandse topspeelsters. Estavana Polman en Lois Abbingh zwaaien na het wereldkampioenschap in eigen land af bij de nationale ploeg. En daar heeft generatiegenote Angela Malestein het wel moeilijk mee, zeker vanwege haar speciale band met Polman.

De 32-jarige hoorde enkele weken voor het WK dat Polman en Abbingh het na dit toernooi mooi geweest vinden. Zij gaan alleen nog in clubverband verder met hun carrière. Malestein begrijpt de twee ervaren krachten wel. Ze zijn immers ook niet meer de jongsten. "Als je zó vaak met pijn speelt, is het ook een keer mooi geweest", vertelt Malestein vol begrip aan De Telegraaf.

Nog één Olympische Spelen?

Zelf denkt ze niet aan stoppen. Sterker nog: als het aan de speelster van topclub Ferencvaros (Hongarije) ligt gaat ze nog een keer voor deelname aan de Olympische Spelen. "Daarvoor moet ik natuurlijk wel goed blijven, de bondscoach moet me nog willen gebruiken én mijn lichaam moet het volhouden."

Wennen voor kamergenootje

Na het WK moet ze het zonder haar generatiegenoten Polman en Abbingh doen. Dat is niet alleen sportief een gemis, maar voor Malestein ook sociaal. Polman is namelijk al jarenlang haar kamergenootje tijdens wedstrijden van Nederland. Dat wordt dus 'even wennen' als de partner van Rafael van der Vaart afzwaait.

"Es en ik hebben onze eigen rituelen, zoals het gezellig maken van de kamer met kerstverlichting. Dat hebben we dit jaar ook weer gedaan. We hebben aan één blik genoeg om elkaar te begrijpen. Zij is voor mij niet alleen als speelster onvervangbaar, maar ook als roomie."

Tegenstanders in voorrondes

Met onder meer Polman, Abbingh en Malestein gaat Nederland weer voor mondiaal succes. Na de WK-winst in 2019 hoopt Oranje voor eigen publiek opnieuw te stunten, al behoort het niet tot de topfavorieten. Nederland begint vrijdag in de voorrondes met het eerste duel tegen Argentinië. Op zondag wacht Egypte, op dinsdag Oostenrijk.

Als Nederland 'gewoon' de volgende ronde haalt, wacht ook daar een poulefase met in totaal drie wedstrijden. Daarna vinden de kwartfinales, halve finales en (troost)finale plaats. Het WK duurt tot en met zondag 14 december

