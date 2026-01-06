De handballers maken zich op voor het EK in Zweden, Denemarken en Noorwegen. De mannen weten dat ze voor een 'loodzware opgave' staan op het toernooi dat op 15 januari begint.

De handballers krijgen een "loodzware opgave" op het komende EK. Dat zeiden bondscoach Staffan Olsson en sterspeler Luc Steins bij een persmoment op sportcentrum Papendal. In de groepsfase zijn vijfvoudig Europees kampioen Zweden en WK-finalist Kroatië de tegenstanders en winst op die ploegen is eigenlijk nodig om verder te gaan in het toernooi.

"Het zal ontzettend moeilijk worden, zeker ook omdat Zweden thuis speelt, maar ik ben positief ingesteld", zegt bondscoach Olsson. "Ik geloof dat wij van Zweden en Kroatië kunnen winnen, maar dan moeten wij wel een zeer hoog niveau halen en alles moet samenvallen. De kansen zijn klein, zo reëel moet ik zijn, maar ze zijn er."

Knappe reeks

De handbalmannen maken zich klaar voor hun vierde achtereenvolgende EK. Op zich al bijzonder, want in 2020 was het de eerste keer ooit dat het Nederlands team meedeed aan de Europese eindronde. Het doel is de tiende plaats van het EK van 2022 te overtreffen, maar dan is het noodzakelijk dat Oranje zich ten koste van Zweden en Kroatië plaatst voor de hoofdronde.

"Het is geen ideale loting, dat is duidelijk, maar we hebben in het verleden bewezen dat we kunnen verrassen en stunten tegen toplanden", zegt sterspeler Luc Steins. "Zeker in de openingswedstrijd is veel mogelijk en die spelen wij tegen Zweden. Wellicht hebben zij ons nog niet goed geanalyseerd en is er wat plankenkoorts."

Gelukje nodig tegen Zweden

Daar hoopt bondscoach Olsson, die als speler vier Europese titels won met Zweden, ook een beetje op. "Zweden heeft vorig jaar slecht gepresteerd op het WK. Het kan zijn dat ze op het EK wat extra druk voelen om voor eigen publiek wat recht te zetten."

Het EK duurt van 15 januari tot en met 1 februari. Zweden, Denemarken en Noorwegen zijn de gastlanden. Nederland speelt zijn groepswedstrijden in het Zweedse Malmö.