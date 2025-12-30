Ex-handbalster Tess Lieder-Wester werd drie jaar geleden samen met haar man Mart ouders van dochter Flo. Daarna combineerden ze het ouderschap met topsport en dat was een grote uitdaging, onthult de 32-jarige. "We trainden allebei twee keer per dag en hadden de zorg voor een kleintje."

Het handbalicoon heeft sinds 2017 een relatie met Mart Lieder, oud-voetballer doe in zijn carrière onder andere bij Vitesse, RKC Waalwijk en FC Eindhoven speelde. In juni 2022 trouwden ze en later dat jaar werd hun eerste kind geboren: Flo. Daarna stopte Lieder-Wester een halfjaar met handballen.

"Ik zat zonder contract en kon me volledig storten op de baby", vertelt ze aan Ouders van nu. "Maar toen ik weer begon en een contract tekende, werd het een gekkenhuis." Ze speelde het eerste jaar na de geboorte van Flo in Duitsland, terwijl haar man in Nederland voetbalde. "We trainden allebei twee keer per dag en hadden de zorg voor een kleintje."

"Hij vertrok 's ochtends naar Nederland en ik bracht Flo vroeg naar de opvang om daarna te gaan trainen", vervolgt Lieder-Wester. "Tussendoor haalde ik haar op om de middag met haar door te brengen, totdat mijn man thuiskwam. Dan was het letterlijk een kus bij de deur en 'Doei schat, ik moet naar de volgende training'."

'Overal en nergens'

Ze reisde steeds op en neer tussen Nederland en Duitsland. " Ik was overal, maar eigenlijk ook nergens. Als ik thuis was, voelde ik me schuldig dat ik niet bij het team was, en als ik bij het team was, wilde ik bij mijn gezin zijn", legt ze uit. Gelukkig waren de ouders van haar man een vangnet. "Zij sprongen en springen nog steeds enorm veel bij."

Ze besloot in mei 2025 te stoppen met topsport. "Flo werd ouder en vond het niet meer leuk als ik wegging. Ze vroeg steeds vaker: 'Waar is mama nou?' of 'Ga je nou weer handballen? Ik wil niet dat je gaat'." Dat gaf de doorslag. "Ik vroeg me af of de opoffering nog wel opwoog tegen wat het me bracht", vervolgt ze. "Er kwamen andere mooie kansen op mijn pad en dan is het tijd voor iets nieuws."

'Perfect'

Ze had het moederschap flink onderschat, geeft ze toe. En nog steeds is er veel druk voor vrouwen met een kinderwens. "Je moet alles tegelijk kunnen: werken, moeder zijn, fit blijven, een goed lichaam hebben en er perfect uitzien op sociale media", legt de oud-keepster uit. Ze neemt dat ook mee in de opvoeding van haar dochter. "Wat ik Flo wil meegeven, is dat het oké is wie ze is en dat niet alles perfect hoeft."

"Ik wil haar meegeven dat je alles mag, maar dat niets moet. Veel meiden lopen tegen de lamp omdat ze alles perfect willen doen, maar ik wil dat zij leert haar eigen weg te kiezen zonder die constante druk", besloot de wereldkampioene van 2019.