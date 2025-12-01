Carolien Brandriet, teammanager van de Nederlandse handbaldames en voormalig bondscoach van Jong-Oranje, had tranen in haar ogen toen Estavana Polman en Loïs Abbingh haar vertelden dat ze een punt zouden zetten achter hun interlandcarrière. Brandriet maakte de twee als broekies mee en zag hen van dichtbij uitgroeien tot de sterren die ze vandaag zijn.

Brandriet voelt zich "een soort van trotse moeder" van Polman en Abbingh. Ze kent de twee door en door. "Ik ga nooit vergeten dat Es er in 2008 bij kwam", vertelt ze in gesprek met De Telegraaf. Polman was destijds een stuk jonger dan haar ploeggenoten. "Maar met haar talent viel ze natuurlijk direct op. Ze had iets ontwapenends. Op een bepaald moment kwam ze in de wedstrijd en ze bleef maar scoren. Ik denk dat ze er wel acht in had liggen."

"Monique (Tijsterman, bondscoach, red.) kwam naar me toe en wij vonden eigenlijk dat het té goed ging. We wilden haar voorzichtig brengen, maar ze speelde meteen de sterren van de hemel. Uit bescherming haalden we haar toch naar de kant. Es begreep er niks van. Ze was toen al bloedfanatiek, wilde iedere minuut spelen.”

'Als je Es aankijkt'

Brandriet herinnert zich nog precies wat voor "verschillende" personen Polman en Abbingh destijds waren. "Lois was rustig, weloverwogen en meer op de achtergrond. Es was toen al ondeugend. Ze zocht de grenzen op, maar wel op een leuke manier. Dat werd natuurlijk versterkt door Ans (Angela Malestein, red.) Die twee samen stonden garant voor boevenstreken en waren altijd in voor een geintje. Maar boos kon ik nooit worden. Als Es je aankijkt, moet je gewoon lachen.”

