Tophandbalster Estavana Polman heeft haar Oranje-teamgenoten op hilarische wijze toegesproken. De routinier speelde zondag haar tweehonderdste interland tegen Egypte. Na de overwinning (37-15) gaf de routinier een speech waarin ze stil stond bij de mijlpaal en daarin kreeg ze haar teamgenoten aan het lachen.

De Nederlandse handbalsters zijn sterk begonnen aan het WK in eigen land. Ze versloegen Argentinië en Egypte en zijn dan ook verzekerd van een plek in de volgende ronde. Voor Polman was de interland ook om een andere reden bijzonder: het was haar tweehonderdste in het shirt van Oranje.

Polman ontving dan ook veel felicitaties van teamgenoten. Onder anderen Zoë Sprengers feliciteerde Polman met een foto in haar verhaal op Instagram. '200 interlands voor essie', schreef ze bij een foto van het tweetal, gevolgd door een emoji met ogen in de vorm van hartjes.

Speech

Na de zege kwamen de voltallige selectie en staf bij elkaar om een hapje te eten. Een uitgelezen kans voor Polman om iedereen toe te spreken na het bereiken van haar bijzondere mijlpaal. "Ik kan het in het Engels doen, want daar ben ik erg goed in", waren de woorden waarmee ze aftrapte en iedereen aan het lachen kreeg.

Tussen de grappen door, was er ook ruimte voor serieuze zaken. "Afgelopen jaar had ik niet gedacht dat ik hier nog zou staan", deelde Polman eerlijk met haar teamgenoten. "Onkruid vergaat niet", klonk de conclusie, waarna de complete zaal wederom in lachen uitbarstte. "Ik kom altijd weer terug", lachte ze. Tot slot vertelde ze dankbaar te zijn en probeerde ze haar teamgenoten te motiveren om een les uit het verloop van haar interlandcarrière te trekken.

