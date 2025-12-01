De Nederlandse handbalsters zijn ijzersterk begonnen aan het WK in eigen land. Voormalig voetballer en partner van handbalicoon Estavana Polman, Rafael van der Vaart, is nog niet op de tribunes verschenen, maar volgde de wedstrijden trouw vanaf de televisie. De manier waarop zorgde in de Sportnieuws.nl-podcast van voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As voor een glimlach.

In de nieuwe aflevering van de podcast, waarin Sportnieuws.nl-verslaggever Aron Kleeven Hoog verving, ging het natuurlijk over het WK handbal. Nederland won de eerste twee poulewedstrijden gemakkelijk en plaatste zich daarmee al voor de volgende ronde. Dinsdag staat Oostenrijk op het programma, de lastigste tegenstander uit de poule.

“Gaan we Rafael nog zien?”, vraagt Van As. Kleeven, die bij de eerste wedstrijd aanwezig was, antwoordt: “Ik ben benieuwd. Ik heb hem vrijdag niet gezien en volgens mij ook niet gisteren. Maar bij de komende rondes zal hij waarschijnlijk op de tribune zitten.”

'Dat zijn zulke mooie beelden'

“Hij zat vrijdag wel voor de tv met zijn dochtertje te kijken, mee te zingen bij het volkslied. Dat zijn zulke mooie beelden,” vertelt Kleeven. Van As voegt toe: “Ja, ik zag dat filmpje ook. Zijn dochtertje had hem helemaal opgemaakt, rood-wit-blauwe vlaggetjes in het gezicht, en hij had een hoofdband om.”

“Ik vond het ook grappig dat hij zei dat het spannend was om naar Rotterdam te gaan. Met zijn Ajax-verleden weet je nooit of hij misschien met eieren bekogeld wordt,” vertelt Van As. Kleeven grinnikt: “Estavana zei toch: ‘Doe maar een helm op’.”

Goed voor het zelfvertrouwen

Ze praten verder over hoe leuk de interviews van Polman altijd zijn. “Ze is heel open, hart op de tong en zegt altijd wat ze denkt”, weet Kleeven. Van As besluit: “Dat is echt leuk om te zien. Het is natuurlijk goed voor het zelfvertrouwen van die meiden als ze zo overduidelijk de beste zijn in de poule. Dan kan iedereen ook een beetje minuten maken.”

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek. Deze week natuurlijk het tot nu toe succesvolle WK handbal én de spectaculaire overwinning van Max Verstappen in Las Vegas, die de titelstrijd tot aan de laatste race spannend houdt. Beluister de podcast via je favoriete app.