De Oranje-handbalsters staan vrijdag voor een loodzware opgave in de halve finale van het WK in eigen land. Tot nu toe is Nederland foutloos op het eindtoernooi, maar kan het team ook stunten tegen topfavoriet Noorwegen?

Het antwoord op die vraag is volmondig 'ja'. Dat blijkt althans uit de poll van Sportnieuws.nl. 'Nederland stunt op het WK tegen topfavoriet Noorwegen in de halve finale', klonk de stelling op deze site. In totaal werd er ruim 5000 keer gestemd.

Daarvan was 66 procent het met de stelling eens. Twee op de drie denkt dus dat Nederland gaat winnen van Noorwegen. Oranje is vrijdag in Rotterdam Ahoy ook in het voordeel vanwege het thuispubliek. De sfeer in de hal is al het hele toernooi geweldig. De fans staan massaal achter de ploeg van bondscoach Henrik Signell en na elke overwinning barstte er een groot feest los.

Angstgegner

Toch is de halve finale tegen Noorwegen een loodzware opgave. De Noorse vrouwen zijn een gevreesde tegenstander voor Nederland, want jarenlang werden ze gezien als de grote angstgegner. Dat was helemaal het geval van 2015 tot en met 2018. Toen verloren de handbalsters op liefst vijf grote toernooien op rij van Noorwegen.

Ook dit WK is Noorwegen in topvorm. Het team won alle zes de duels voor de knock-outfase met minimaal twaalf goals verschil. Tegen Kazachstan (41-16) en Tsjechië (37-14) maakten ze het helemaal bont. Ze waren tegen Montenegro in de kwartfinales dinsdag de de grote favoriet en die status maakten ze meer dan waar.

Halve finale

Nederland en Noorwegen strijden vrijdagavond om 20.45 uur om een plek in de finale. De andere halve eindstrijd gaat tussen Frankrijk en Duitsland. Zij spelen al om 17.45 uur.

Het duel van Oranje in de halve finale is hoe dan ook niet het laatste optreden van Estavana Polman en Lois Abbingh. Zij maken na het WK een einde aan hun interlandcarrière. Als Nederland verliest van Noorwegen staat er nog een troostfinale op het programma.

