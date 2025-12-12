De Spaanse handbalsters lagen er al snel uit tijdens het WK in Nederland en Duitsland, maar beheersen nog altijd het nieuws. Reden daarvoor is een ongepast voorval tijdens het eindtoernooi. De politie komt er nu zelfs aan te pas.

Dat heeft de Spaanse handbalbond namelijk laten weten. Vorige week woensdag is er een klacht ingediend bij de politie vanwege 'racistische en xenofobe aanvallen' richting spelers van de Spaanse ploeg. Die berichten waren afkomstig van sociale media-gebruikers die hun frustratie tijdens het WK niet de baas waren.

'Onacceptabele' berichten

Zo ontving international Lysa Tchaptchet na de verloren wedstrijd tegen Servië racistische beledigingen van gebruikers, die onder meer claimden dat er 'minder zwarte vrouwen' in het Spaanse team moesten zitten. Tchaptchet liet meteen weten zulke teksten 'onacceptabel' te vinden en kreeg veel steun.

Flinke racisme-rel

De verwerpelijke teksten resulteerden in een flinke rel en werden door onder meer de Spaanse bond meteen veroordeeld. "Rascistisch gedrag kan en mag geen plaats hebben in de sport", zo viel in een statement te lezen.

Inmiddels is Spanje uitgeschakeld, maar is de kwestie nog altijd relevant. De handbalbond heeft namelijk een klacht ingediend bij de politie. Dat deden ze vorige week al, maar vanwege het feit dat Spanje nog in het toernooi zat werd daar bewust weinig reuring aan gegeven. De Spaanse politie is nu bezig met onderzoek en eventuele procedures om de mensen achter de sociale media-profielen te achterhalen,

Geen sportief succes

Spanje wist dit WK niet voor een groot sportief succes te zorgen. In de voorronde werden Montenegro en Paraguay verslagen, maar bleken de Faeröer te sterk. In de poulefase daarna werd er alleen gewonnen van IJsland. Nederlagen tegen Servië en Duitsland zorgden ervoor dat de Spanjaarden niet verder kwamen dan een vierde plaats in de poule.

Halve finales op WK handbal

Nu zijn er nog vier landen over in de halve finales. Duitsland en Frankrijk strijden vrijdagavond om een plek in de eindstrijd, later op de avond doen ook Noorwegen en Nederland dat.

