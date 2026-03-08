De Nederlandse handbalsters hebben zich geplaatst voor het EK in december. In Almere won het team van bondscoach Henrik Signell met 25-22 van Zwitserland.

Signell voerde nauwelijks wijzigingen door in de basis ten opzichte van afgelopen donderdag. Op de hoeken begonnen Zoë Sprengers en Kelly Vollebregt in plaats van Bo van Wetering en Angela Malestein. Kelly Dulfer, die in de uitwedstrijd nog werd uitgeroepen tot speelster van de wedstrijd, stond wel aan de start, maar werd al snel in aanvallend opzicht vervangen door Inger Smits.

Moeizaam

In tegenstelling tot eerder deze week, toen Oranje tegen Zwitserland bij rust al acht punten voorstond en uiteindelijk met 39-21 won, verliep het duel nu een stuk lastiger. Door fouten in de verdediging en meerdere gemiste kansen was het verschil halverwege slechts minimaal: 13-12.

Kort na rust liep Nederland uit naar 20-14 en leek het duel beslist, maar daarna werd het spel opnieuw onrustig en slordig. Dione Housheer maakte zeven doelpunten en was daarmee topscorer, terwijl Romée Maarschalkerweerd zes keer scoorde. Die laatstgenoemde werd uiteindelijk verkozen tot speelster van de wedstrijd.

Zeker van plek bij beste twee

Dankzij deze zege is Oranje zeker van een plek bij de beste twee teams in de poule. De top-twee van Groep 2 gaat rechtstreeks naar het EK handbal van 2027. In april speelt Nederland in de groepsfase nog een uitwedstrijd tegen Italië en een thuiswedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina. Tegen beide landen heeft Oranje al eens gewonnen in de kwalificatie.

Nederland was al de best scorende ploeg van de eerste twee rondes en is die status na vier van de zes rondes nog altijd niet kwijt.

Het EK vindt komende december plaats in vijf verschillende landen: Polen, Roemenië, Slowakije, Tsjechië en Turkije.