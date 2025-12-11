Het werd één groot volksfeest woensdagavond in Rotterdam Ahoy. Onder toeziend oog van koning Willem-Alexander bereikten de Nederlandse handbalsters de halve finales van het WK. Het zorgde voor een glimlach van oor tot oor bij zijne Koninklijke Hoogheid.

Nederland rekende woensdagavond af met Hongarije in de kwartfinales: 33-28. De ploeg van bondscoach Henrik Signell leek niet onder de indruk van de aanwezigheid van koning Willem-Alexander. Sterker nog: het leek ze zelfs vleugels te geven.

Willem-Alexander 'ontzettend trots'

De koning beleefde het intense handbalduel naast icoon Tess Lieder-Wester. Zij werd in 2019 wereldkampioen met Oranje in Japan en is ambassadrice voor dit toernooi. Na de overwinning op Hongarije ging Willem-Alexander nog op de foto met de speelsters en maakte hij een praatje.

"Ik ben zo ontzettend trots op jullie", glunderde Willem-Alexander na afloop. Hij deed vrolijk mee met het uitdelen van high fives en het geven van knuffels. "Ik vond het een eer om er vanavond bij te zijn", citeerde De Telegraaf hem. "Wat een geweldig feest maken jullie ervan. Jullie maken een heel land trots."

Aandoenlijk moment met dochtertje Estavana Polman

De afscheid nemende Estavana Polman had persoonlijk nog een momentje met koning Willem-Alexander. Dochter Jesslynn (8) stal echter de show, want zij kreeg twee high fives van hem.

Door de zege heeft koning Willem-Alexander niet de laatste interland van Polman en aanvoerster Lois Abbingh gezien. Zij maakten voor het WK bekend na dit toernooi te stoppen als international. Polman en Abbingh kunnen het hoofdstuk bij Oranje afsluiten met een medaille. Vanwege plaatsing voor de halve finales is het minimaal verzekerd van een duel om de derde plek.

Vrijdagavond is de halve finale tegen topfavoriet Noorwegen. De wedstrijd in een hoogstwaarschijnlijk volgepakt Rotterdam Ahoy begint om 20.45 uur.

