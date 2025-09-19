De Nederlandse handbalsters speelden op vrijdag een oefenwedstrijd tegen Duitsland. In het Indoor Sportcentrum Eindhoven was TeamNL te sterk voor onze oosterburen.

De handbalsters hebben de eerste van twee oefenwedstrijden tegen Duitsland gewonnen. Het werd 35-31 voor de ploeg van bondscoach Henrik Signell. Oranje nam een ruime voorsprong in de eerste helft en ging met 20-14 de rust in. In de tweede helft kreeg de thuisploeg het lastiger en kwamen de Duitse handbalsters steeds verder terug tot twee doelpunten verschil (27-25). Daarna liep Oranje weer verder uit.

Bijzondere avond

Voor Larissa Nüsser was het een bijzondere avond. Zij speelde namelijk haard honderdste interland. Ze had dan ook erg zin in de wedstrijd. "We zijn natuurlijk een half jaar niet samen geweest, dus dan is het altijd leuk als je in Nederland weer kan spelen voor het eigen publiek." De Nederlandse werd niet zenuwachtig wakker, ondanks dat ze deze mooie mijlpaal zou bereiken. "Ik had er gewoon heel veel zin in."

Ondanks de overwinning was ze nog niet helemaal tevreden. "Het was toch wel een beetje wisselend. We moeten nog een beetje ritme zoeken, maar we hebben natuurlijk een half jaar niet samen getraind dus ik denk dat dat nog wel komt." Ze vervolgde: "Met fases laten we het zien, en dan zie je ook hoe leuk we kunnen handballen. Maar we moeten nog iets constanter worden."

Liedje

Voor haar honderdste interland hoeft Nüsser geen liedje te zingen. Al krijgt ze er wel aandacht voor. "Er wordt wel een speech verwacht. Eerst eentje van de bondscoach en daarna een van mijzelf. Dus ik denk dat ik in de bus maar ga bedenken wat ik ga zeggen", vertelt ze lachend.

Zondag treffen beide teams elkaar opnieuw, dan keer in Duitsland – het land waarmee Nederland van 27 november tot en met 14 december dit jaar samen het WK organiseert.