In Duitsland is er heel veel te doen om de zorgelijke situatie bij HB Ludwigsburg, de regerend landskampioen én bekerwinnaar in het handbal bij de vrouwen. De club staat namelijk op omvallen en daar kijkt de concurrentie met gefronste wenkbrauwen naar.

Ludwigsburg bestaat nog maar 28 jaar, maar heeft al een goedgevulde prijzenkast. Het werd in totaal zes keer landskampioen bij de vrouwen, waaronder de afgelopen vier jaar. In vier van de afgelopen vijf seizoenen pakte het ook nog eens de beker. Het haalde in 2024 de finale van de Champions League en won in 2022 al eens de European League, het tweede Europese toernooi dat er in het handbal bestaat.

De speelsters waren volop in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar ineens lijkt er een einde te komen aan al die successen. Ludwigsburg heeft een tekort van maar liefst twee miljoen euro en staat daardoor op omvallen. Alle speelsters is al medegedeeld dat ze op zoek mogen naar een nieuwe werkgever en dat leidde tot woede bij sterspeelster Xenia Smits.

Misdaad

Natuurlijk houden ook de andere Duitse teams de situatie in de gaten en Herbert Müller, coach van Thuringer HC, besloot zelfs in gesprek met ZDFheute felle kritiek te uiten. "Het is een enorme deuk in het imago van de club. Het is erg zuur voor de coach en de spelers die dachten dat ze bij een betrouwbare club zaten met geweldige contracten."

Hij snijdt ook gelijk een pikant onderwerp aan, want als de boekhouding van de club de afgelopen jaren niet op orde was, hebben ze dan niet valsgespeeld? "Je moet vragen stellen bij dit wanbeleid Het is een misdaad tegen de spelers, de hele competitie en de andere andere clubs. Ik vind dat ze hun titels moeten afnemen."

'Dit is fraude'

In gesprek met BILD ging hij nog een stapje verder: "Als ze zeggen dat ze twee miljoen missen dan is dat tekort de afgelopen jaren opgelopen. Het is een bedrag dat groter is dan de hele begroting van andere clubs. Je krijgt het gevoel dat dit bewust verborgen is gehouden. De vraag is of je dit gewoon kunt laten gaan. Bouw geen enorm project op een beetje zand. Je kan ze hier geen boete voor geven.

Ook Maik Schenk, directeur van Thüringer FC, haalt hard uit. "Het kampioenschap van vorig jaar was een gefabriceerde leugen. Het tekort kan niet in een korte tijd zijn ontstaan dus ze leefden duidelijk boven hun stand. Ik wil mijn medeleven betuigen, maar ik wil ook duidelijk maken dat dit fraude is tegen de andere teams", vertelt hij tegen het Duitse Persagentschap.

Nederlandse link

Bij Ludwigsburg is Jasmina Rebmann-Jankovic, voormalig speelster van het Nederlands elftal, de keeperstrainer. Maar zij is niet de enige Nederlandse met een link met de Duitse club. In het verleden kwamen namen als Tess Lieder-Wester, Angela Malestein, Laura van der Heijden, Danick Snelder, Martine Smeets, Kelly Dulfer en Inger Smits een of meerdere seizoenen voor de club uit.