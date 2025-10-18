Nederland heeft zaterdag ruim gewonnen in de uitwedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. In het tweede duel van de EK-kwalificatie had het b-team van Oranje weinig moeite met de tegenstander.

Grote namen als Estavana Polman en Angela Malestein ontbraken tegen Bosnië. Toch had Nederland weinig moeite met de tegenstander in het uitduel en kon met ruim doelsaldo de overwinning naar zich toe trekken. Het werd 19-39.

B-team

Bondscoach Signell had al aangekondigd dat hij zijn 'b-team' naartoe Bosnië stuurde. Zelf gaat hij ook niet naar Bosnië. In de poule met verder nog Zwitserland hoeft Nederland alleen maar bij de beste twee te eindigen om naar het EK te mogen. De vier beste nummers 3 (van de zes groepen) maken ook nog eens kans.

De handbalsters zorgden donderdag al met een monsterscore voor een heerlijke opening van de EK-kwalificatie. In eigen huis tegen het zeer teleurstellende Italië werd de oranje ploeg geen strobreed in de weg gelegd en konden de aanvalsters aan hun doelpuntentotaal werken het werd 42-19 in dat eerste duel.

WK

Bij Oranje ligt de focus vooral op het WK in eigen land volgende maand, zeker nu plaatsing op het EK al binnen handbereik lijkt. Signell heeft de selectie voor het eindtoernooi nog niet bekend gemaakt. Voor Polman en co is het dus nog even afwachten.

Waarschijnlijk wordt pas, op zijn vroegst, de voorlopige selectie van Nederland op 25 oktober bekend. Van die twintig vrouwen blijven er uiteindelijk zestien over die naar het WK in Nederland gaan. Polman kijkt al uit naar het toernooi, maar moet daardoor nog even geduld hebben. "Ik moet zorgen dat ik mijn ding doe en fit blijf. En als de keuze dan is om me niet te selecteren, is dat zo. Ik kan dan in elk geval zeggen dat ik er alles aan heb gedaan."