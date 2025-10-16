De Nederlandse handbalsters hebben met een monsterscore voor een heerlijke opening van de EK-kwalificatie gezorgd. In eigen huis tegen het zeer teleurstellende Italië werd de oranje ploeg geen strobreed in de weg gelegd en konden de aanvalsters aan hun doelpuntentotaal werken.

Bondscoach Henrik Signell gebruikte de opening van de EK-kwalificatie om een speciale tactiek te oefenen. Tegen het zeer matige Italië was er ruimte voor de aanvalsters om zich te laten zien aan de Zweedse trainer. Hij haalde telkens de keepster uit het veld in de aanval voor een extra speelster in het veld. Dat overwicht van zeven tegen zes was de Italiaanse speelsters veel te machtig, die verdedigend ook hun best niet deden om een monsterscore te voorkomen. Toen binnen zeven minuten al acht keer was gescoord door Oranje, werd de eerste time-out al aangevraagd door de Italiaanse bondscoach.

Monsterscore

Nederland bereikte na een half uur de rust met een enorme voorsprong van 22-9. Voor de Italiaanse keepster was er weinig aan in Den Bosch, want zij kreeg de ene na de andere goal om haar oren. Toch kon ze ook één keer lachen, want ze kwam als vijfde speelster op het scoreformulier. Want dat was het nadeel van de tactiek van Signell: bij een turnover stond Rinka Duijndam of Nikki van der Vorst niet in de goal om ballen tegen te houden. Francesca Luchin maakte bij een van de zeldzame missers van Nederland in de omschakeling een goal. Maar het waren speldenprikjes, want Nederland wilde voor eigen publiek vooral vermaken en dat lukte met de ene na de andere treffer.

Tijdstraffen Angela Malestein

Angela Malestein pakte nog een onnodige negatieve bijrol in de eerste helft. Twee ongelukkige botsingen kostten haar twee keer twee minuten tijdstraf. Daardoor moest ze de rest van de wedstrijd oppassen, want bij een derde tijdstraf zou ze het duel niet uit mogen spelen. Met haar ervaring zorgde ze er in de tweede helft voor dat ze niet meer in de problemen kwam. Topscorer Kelly Vollebregt maakte haar honderdste treffer voor Nederland en had met haar negen goals een groot aandeel in de monsterzege. De eindstand kwam uit op 42-19.

Uitwedstrijd in Bosnië

Zaterdag speelt Nederland een uitwedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in het tweede duel van de EK-kwalificatie. Bondscoach Signell had al aangekondigd dat hij daar zijn 'b-team' naartoe stuurt. Zelf gaat hij ook niet naar Bosnië. In de poule met verder nog Zwitserland hoeft Nederland alleen maar bij de beste twee te eindigen om naar het EK te mogen. De vier beste nummers 3 (van de zes groepen) maken ook nog eens kans. Voor Nederland staat voorlopig het WK handbal in eigen land in november voorop.