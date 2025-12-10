De Nederlandse vrouwen hebben op het WK handbal vooralsnog meerdere uitblinkers, maar Bo van Wetering (26) is daar zeker een van. Ze schiet al het hele wereldkampioenschap met scherp. Dat ze daar niet enorm veel aandacht voor krijgt, vindt ze stiekem wel lekker. Met Sportnieuws.nl blikt ze vooruit op het kwartfinaleduel met Hongarije en vertelt Van Wetering wat het Nederlandse team een extra motivatie geeft in de strijd om de medailles.

Al 27 keer was het dankzij Van Wetering raak namens Nederland op het WK. Elk duel is ze dus goed voor een paar doelpunten en mede daardoor won Oranje tot nog toe elke wedstrijd. Lonkt de topscorerstitel? "Dat is niet het belangrijkste natuurlijk", stelt ze in gesprek met Sportnieuws.nl. "Ik ben er eigenlijk totaal niet mee bezig."

Bekende tegenstander voor Van Wetering

Waar ze wel mee bezig is? De kwartfinale natuurlijk. Woensdagavond wacht de kraker met Hongarije voor een plek bij de laatste vier. Een voor Van Wetering pikant duel, want ze speelt zelf in dat land. Weet zij meer van de tegenstander? "We kennen ze natuurlijk goed, omdat ik ook in Hongarije speel. Maar ik ben niet degene die aan de tekentafel zit. Natuurlijk zal ik wel input geven als ik aanvullend iets wil zeggen. Maar ik denk dat iedereen het Hongaarse team inmiddels goed kent."

Daar komt bij dat Nederland samen met Hongarije en het maandag verslagen Frankrijk in het hotel zit. En dus komt Van Wetering vaak bekenden tegen van de Hongaarse ploeg. Al geeft de wereldkampioene van 2019 toe dat het weinig over de clash gaat. "Je ziet elkaar overdag en houdt dan een kort praatje. We hebben het natuurlijk niet veel over de wedstrijd als we tegen ze spelen."

Weinig aandacht voor Van Wetering

Waar vooral namen als de afzwaaiende Polman en Lois Abbingh doorgaans de media domineren, wordt Van Wetering ondanks al haar goals relatief met rust gelaten als het om aandacht van de pers gaat. Hoe vindt ze dat? "Ik vind dat wel lekker", lacht ze. "Van mij hoeft dat niet per se. Zij hebben zoveel gebracht voor het Nederlands team, dus dat is volkomen terecht. En ik ben zelf niet heel erg van in the picture staan dus ik vind het wel prima."

Extra motivatie

Voor Polman en Abbingh duurt hun interlandcarrière nog maximaal drie duels. Mocht Hongarije te sterk blijken, dan zit hun carrière en het WK er woensdag al op. Dat wil Van Wetering natuurlijk voorkomen. "Ik denk dat het zeker een extra motivatie is. We willen natuurlijk allemaal naar het finaleweekend. Dat het dan het afscheidstoernooi is van Estavana en Lois is natuurlijk wel iets extra moois."

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met Kelly Dulfer.