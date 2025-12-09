Braziliaanse tophandbalster Alexandra do Nascimento is terug bij het nationale team op het WK handbal. De 44-jarige maakt met haar comeback indruk in het buitenland. Dinsdag staat ze in de kwartfinale tegen Duitsland.

Nascimento werd in 2012 uitgeroepen tot speelster van het jaar en in 2013 won ze het WK met Brazilië. Momenteel speelt ze haar achtste wereldkampioenschap, na lange afwezigheid bij het nationale team.

Drie keer met pensioen

In 2020 kondigde ze haar handbalpensioen aan, maar Nasicmento bedacht zich al snel. Ze tekende bij de Franse club Bourg-de-Péage Drôme. Twee jaar later nam ze alsnog een pauze. Ze werd zwanger en verwelkomde haar eerste kind met Chileense handballer Patricio Martinez Chavez: Lia (3).

Na de geboorte van haar dochter tekende ze bij de Spaanse ploeg Club Balonmano Elche. Na seizoen 2023-24 besloot ze opnieuw te stoppen met de sport, maar wederom maakte ze een comeback. Ze speelt nu bij het Italiaanse AC Life Style Handball Erice.

Gezonde levensstijl

Nascimento werd dus ook weer opgeroepen voor de nationale ploeg. "Eigenlijk ben ik daar nooit gestopt", vertelt ze aan BILD. "Ik wachtte op de bondscoach om me weer uit te nodigen." Op 44-jarige leeftijd is ze nog steeds topfit. Haar geheim is een gezonde levensstijl. "Mijn man Particio helpt me daarbij. Doordeweeks vermijden we het eten van suikers. Op zaterdag en zondag verwennen we onszelf met pasta, hamburgers of iets zoets."

Kwartfinale

Brazilië speelt dinsdag om 17.15 uur tegen Duitsland, dat het eindtoernooi samen met Nederland organiseert. De kwartfinale vindt plaats in Dortmund. Dochter Lia is ook van de partij. Zij werd in de hoofdfase al dansend en springend op de tribune gespot.

Haar moeder deed dan ook uitstekende zaken in het toernooi. Ze scoorde al 21 keer in zes wedstrijden. Duitsland heeft ook een indrukwekkende reeks neergezet in eigen land. Ze wonnen alle zes de wedstrijden overtuigend.

Nederland speelt woensdag de kwartfinale tegen Hongarije in Rotterdam Ahoy.

