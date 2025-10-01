Voor Estavana Polman is het nieuwe handbalseizoen nog niet bepaald wat ze ervan gehoopt had. Met haar team Rapid Bucuresti liep ze woensdag alweer tegen de derde nederlaag in vier wedstrijden aan. De ploeg van Polman was niet opgewassen tegen stadgenoot CSM met landgenotes Merel Freriks en Inger Smits: 27-32.

Polman wist op voorhand dat het erg lastig zou worden om met haar team een resultaat neer te zetten tegen CSM, want dat team domineert al jaren in Roemenië. Het werd de afgelopen drie seizoenen landskampioen en won in al die jaren ook elke keer het bekertoernooi. Beide teams kwamen elkaar vorig jaar vier keer tegen en alle duels werden gewonnen door CSM. Aangezien zij het seizoen waren begonnen met drie zeges en Rapid al twee keer had verloren, was de ploeg van Freriks en Smits dus duidelijk de favoriet.

Desondanks wisten Polman en haar teamgenotes er een waar gevecht van te maken. Rapid stond na een kwartier op een 11-7 voorsprong en leek dus voor een stunt te kunnen gaan zorgen in de derby van Boekarest. CSM maakte dat verschil echter snel weer goed en bij rust leidde het met 16-15.

Productieve Polman moet nieuwe domper slikken

Polman en Rapid bleven echter knokken en de Nederlandse tophandbalster was verantwoordelijk voor de gelijkmakende 24-24. Haar ploeg kwam daarna zelfs voor, maar vervolgens was het woord aan CSM en zij pakten alsnog de overwinning met 32-27.

Polman was ondanks de nederlaag wel op dreef met vijf goals en twee assists. Dat gold echter ook voor één van haar landgenotes bij de tegenstander. Smits was naast een goal namelijk ook nog goed voor vier assists. Voor Freriks bleef de opbrengst beperkt tot één assist. Het drietal kent elkaar overigens goed, want samen werden ze in 2019 wereldkampioen met het Nederlands team.

Moeizame start voor Polman

Waar Freriks en Smits nu met CMS dankzij vier zeges in vier duels op de tweede plek staan, is Polman met haar team een stuk lager op de ranglijst te vinden. Rapid staat slechts op de achtste plek met twee punten uit vier wedstrijden. Het verschil met de degradatiezone is echter erg klein, want ook de nummer elf heeft twee punten. De competitie bestaat uit twaalf teams en de onderste twee vliegen er aan het einde van het jaar uit.

Polman krijgt snel de kans om zich te revancheren, want zondag speelt ze met Rapid in de tweede voorronde van de European League. Dat is het tweede handbalniveau van Europa. Rapid won het eerste duel van Hypo Niederösterreich met 32-24 en moet die marge zaterdag in eigen huis zien te verdedigen. Als dat lukt dan moet er nog een voorronde worden gewonnen om door te gaan naar het hoofdtoernooi.