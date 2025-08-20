Estavana Polman blief onlangs 33 kaarsjes uit. De tophandbalster zit dichter bij het einde van haar sportieve carrière dan bij het begin. Niet vreemd dat ze dan ook al verder kijkt naar iets anders.

Polman beleeft nog altijd veel plezier aan het handballen. Dat doet ze in Roemenië bij Rapid Bucuresti, waar een nieuw seizoen voor de deur staat. Ook is de 33-jarige Polman weer terug bij het Nederlandse handbalteam, dat eind dit jaar het WK in eigen land (en Duitsland) speelt.

Schitteren op het witte doek

Maar er is nog iets waar Polman erg goed in is: televisie maken. Zo heeft ze zo nu en dan een rolletje in De Oranjezomer of -winter, het programma van presentatrice Hélène Hendriks. Alleen nog grote was haar bijdrage in Beter Laat Dan Nooit. In dat programma was de handbalster hét gezicht. Het leverde haar een nominatie op voor de Televizier-Ring Talent, die uiteindelijk naar Merel Ek van Vandaag Inside ging.

In Beter Laat Dan Nooit ging Polman met tv-nestors Edwin Rutten, Ad Visser, Henny Huisman en Frits Barend op reis ging in Azië. Dat Polman veel waarde hecht aan die periode blijkt wel uit een post op Instagram. Daar plaatste collega Marcel Kuijer een video met de tekst: 'Nog steeds zoveel liefde voor dit unieke en pure programma. Zullen we nog een keer?' Die beelden werden gedeeld door Polman, die ook wel open lijkt te staan voor een hernieuwd avontuur.

'Het was echt te gek'

Vorig jaar sprak Polman zich al lovend uit over het programma. "Het was wel echt te gek", zei ze bij talkshow Eva. "Zo'n programma vond ik wel echt heel leuk om te maken, al vond ik wel dat het heel erg zwaar was. Ik dacht televisiemaken is niet zwaar", lachte Polman, die het zwaarder vond dan handballen, destijds. "Ik vond het wel heftig, je moet altijd aanstaan."

Ook vertelde ze dat ze het "heel erg leuk zou vinden" als ze weer zoiets als Beter Laat Dan Nooit zou kunnen maken. "Maar voor nu, nee hoor, laat mij maar gewoon lekker een balletje gooien."

Nieuw seizoen

Dat doet ze vooralsnog dan ook. Te beginnen op 30 augustus met een thuiswedstrijd in de Roemeense competitie tegen CSM Slatina. Vanaf 26 november begint in Nederland en Duitsland het WK handbal. Oranje speelt in Rotterdam tegen Oostenrijk, Argentinië en Egypte.