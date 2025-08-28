Nog twee nachtjes slapen en dan begint voor tophandbalster Estavana Polman het volgende hoofdstuk van haar leven. De 32-jarige Nederlandse laat de harten van fans sneller kloppen bij de fans van Rapid Bucuresti.

Zaterdag is de seizoensouverture voor Polman en haar teamgenotes bij Rapid Bucuresti in de Roemeense handbalcompetitie. Ze openen in eigen huis tegen CSM Slatina, de nummer 12 van vorig jaar. Die ploeg ontliep vorig jaar degradatie uit de hoogste klasse. Polman werd met haar team teleurstellend vijfde en aast dit seizoen op revanche.

'Handbalkunstenaar'

Om de fans warm te maken heeft Rapid Bucuresti een post op Instagram geplaatst met daarbij Polman in de hoofdrol. Ze wordt omschreven als 'handbalkunstenaar'. Polman is samen met Eliza Buceschi en Mariana Lopez degene die 'de aanvallen orkestreren'. Samen worden ze het Rapid Command Center genoemd.

Bij Polman staat de volgende omschrijving: 'Met een spectaculaire verbeelding en verfijnde techniek brengt Estavana opwinding en momenten die ons van deze sport laten houden. Zij weet zijn tegenstander te verrassen en altijd iets onvoorspelbaars te brengen in wedstrijden van Rapid'.

Polman uit op revanche

Het afgelopen seizoen eindigde in mineur voor Polman en Rapid Bucuresti. Ze eindigden zeventien punten achter kampioen en stadgenoot CSM. In de Champions League waren er slechts twee zeges, tegenover twee remises en tien nederlagen. Door het faillissement van het Noorse Kristiansand mocht Rapid Bucuresti nog meedoen aan de play-offs.

Ook daar was de boze buurman CSM Bucuresti ze de baas. In het bekertoernooi werden ze uiteindelijk vierde. Dit jaar hoopt Polman het beter te doen, te beginnen met de thuiswedstrijd tegen CSM Slatina. Een hoopvol gegeven: Rapid won de laatste zeven ontmoetingen.

WK in eigen land

Ook bij de Nederlandse handbalsters wil Polman revanche nemen. Vorig jaar miste ze het EK omdat bondscoach Henrik Signell door wilde selecteren. De situatie werd uitgepraat en sinds maart zit de routinier weer bij de nationale ploeg. Met Oranje speelt Polman later dit jaar het WK in eigen land. De groepsfase levert affiches op met Oostenrijk, Egypte en Argentinië.