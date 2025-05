Opvallende afwezigheid Estavana Polman: tophandbalster ontbreekt wéér bij Rapid Bucuresti

Tophandbalster Estavana Polman is voor de tweede wedstrijd op rij afwezig bij haar club Rapid Bucurest. De Nederlandse ontbrak opnieuw in de selectie en dat is opmerkelijk.

De ploeg speelde tegen CSM Slatina, de nummer twaalf in de Roemeense competitie. Rapid won met 32-26, maar deed dat dus zonder topspeelster Polman. Zij ontbrak ook al op het wedstrijdformulier in het duel CSM Iasi 2020.

'Heftig nieuws in ploeg Estavana Polman, superster moet plaats maken voor nieuwe aanwinst' Binnen de ploeg van Estavana Polman zijn er grote veranderingen op komst. Volgens het Roemeense GSP heeft Rapid București de Angolese speelster Stelvia Pascoal aangetrokken en daarom moeten andere spelers vertrekken bij de club.

De reden voor haar afwezigheid is onduidelijk. De Oranje-international kwam voor het laatst in actie in de bekerfinale op 10 mei. Toen verloor Rapid Bucuresti van Gloria Bistrita. Dat betekende dat het team van Polman geen prijzen meer zou kunnen winnen dit seizoen. De ploeg staat op plek 5 in de competitie.

Rinka Duijndam

Rinka Duijndam, de Nederlandse teamgenote van Polman, kwam wel weer eens in actie tegen CSM Slatina. De keepster maakt niet vaak minuten voor Rapid.

Feest

Hoewel Polman zelf dus geen prijzen meer kan winnen dit seizoen, was er zaterdag toch reden voor een feestje. De zoon van haar vriend Rafael van der Vaart, Damián (18), won namelijk met Ajax de beker O19.

Polman en Van der Vaart zaten in Boekarest samen voor de televisie met dochter Jesslynn om Damián te kunnen zien. Ook in Duitsland stond de tv aan. Daar keek Sylvie Meis, de moeder van de 18-jarige middenvelder, naar de bekerfinale.

De finale moest beslist worden via penalty's en Damián nam de vierde van de strafschoppenreeks. Zijn vader was erg nerveus toen zijn zoon plaatsnam achter de bal en durfde niet te kijken, maar Van der Vaart Junior wist gelukkig te scoren.