Nog één nachtje slapen en dan begin het WK handbal echt voor Nederland. Oranje neemt het vrijdagavond op tegen Argentinië in Rotterdam Ahoy. De afscheid nemende Estavana Polman (33) kan niet wachten.

Het wordt Polmans laatste kunstje in het shirt van de Nederlandse handbalploeg. De veteraan maakte samen met aanvoerder Lois Abbingh bekend na het WK te stoppen - Abbingh stopt na dit seizoen zelfs helemaal als prof. Polman en Abbingh werden in 2019 wereldkampioen in Japan en hopen dat dit jaar natuurlijk opnieuw te worden. Daarvoor kan Oranje de steun van de fans goed gebruiken.

'Extra speelster' op WK handbal

Het WK is inmiddels al een paar dagen onderweg, maar vrijdag komt Nederland pas in actie. Om helemaal op te warmen voor het begin van het eindtoernooi werd er een video van speelsters gedeeld die praten over de onvoorwaardelijke steun van het oranje-publiek. "Ik hoop gewoon dat we straks dat veld op stappen, om je heen kijkt en denkt: ja we hebben nog een extra speelster op het veld", zegt Polman.

Daarmee doelt ze uiteraard op het publiek. "Dat heb je normaal altijd tegen, nu heb je het mee. Dat zou wel heel mooi zijn", verzekerde Polman over de aankomende sfeer. "Ik denk dat het wel iets once in a lifetime is", stelde Zoë Sprengers. "Ik vind het hartstikke leuk voor Estavana en de 'oudjes' dat die er ook nog bij kunnen zijn. Maar ik vind het natuurlijk ook vet dat ik er zelf kan staan."

Bo van de Wetering denkt dat het "een heel gaaf evenement" gaat worden dankzij het thuispubliek. "Ik weet zeker dat het ons een boost gaat geven", vertelde ze.

WK handbal

Nederland zit in een poule met Argentinië, Oostenrijk en Egypte. Alle groepsduels worden afgewerkt in Rotterdam. Ook de halve finales en finale worden afgewerkt in Ahoy.

