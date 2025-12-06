De Nederlandse handbalsters zijn bezig aan één van de mooiste toernooien uit hun loopbaan: het WK in eigen land. Nederland en Duitsland zijn tot en met zondag 14 december de twee gastlanden voor het toernooi. Estavana Polman, Lois Abbingh, Angela Malestein en hun teamgenoten zijn inmiddels aanbeland in de hoofdfase. Bekijk hier het programma van de Nederlandse handbalsters.

Het is de derde keer dat het WK in ons land wordt gehouden. Eerder was dat het geval in 1971 en 1986, maar dit is de eerste keer dat Nederland en Duitsland het toernooi samen organiseren. De wedstrijden worden in vijf verschillende speelsteden afgewerkt, waarvan er twee in Nederland liggen: Rotterdam en Den Bosch. Dortmund, Stuttgart en Trier zijn de Duitse locaties.

De Nederlandse handbalsters, die in 2019 hun enige wereldtitel pakten, spelen al hun wedstrijden hoe dan ook in Rotterdam Ahoy. Daar is plek voor 9.000 toeschouwers. Het is daarmee de grootste speellocatie van allemaal en dus worden uiteindelijk ook de halve finales en finale in Rotterdam gespeeld.

Speelschema Nederland

Nederland zat in de eerste poulefase in groep E en begon het WK op vrijdag 28 november met een overwinning op Argentinië. Oranje rekende daarna ook af met Egypte en was zo al zeker van de volgende ronde. Dankzij de zege op Oostenrijk ging de ploeg van Henrik Signell met de maximale score naar de hoofdronde.

Poule van zes

In de hoofdfase zijn Oostenrijk, Argentinië en Nederland samengevoegd met de drie beste teams uit poule F: regerend wereldkampioen Frankrijk, Polen en Tunesië. Oranje speelt dan tegen de drie teams uit de andere groep en de twee beste landen van de totale poule gaan vervolgens door naar de kwartfinales. Dan begint eindelijk de knock-outfase en op zondag 14 december is uiteindelijk de finale in Rotterdam.

Tegen Tunesië zette Nederland de perfecte reeks voort. De ploeg won moeiteloos voor thuispubliek met 39-21. In het duel met Polen werd een plekje in de kwartfinale al veiliggesteld dankzij een ruime zege: 22-33. Maar voor het zover is wacht nog een grote test in de hoofdfase. Oranje neemt het maandag op tegen topfavoriet Frankrijk.

Programma Nederland op WK handbal

Eerste ronde

Nederland - Argentinië 32-25

Nederland - Egypte 37-15

Nederland - Oostenrijk 34-22



Hoofdfase

Nederland - Tunesië (39-21)

Nederland - Polen (33-22)

Nederland - Frankrijk (maandag 8 december, 20.30 uur)



In de knock-outfase zou Nederland op woensdag 10 (kwartfinale), vrijdag 12 (halve finale) en zondag 14 december (finale) in actie komen.



Alle wedstrijden van Nederland worden in Rotterdam gespeeld.

Welke zender?

Het WK handbal voor vrouwen is live te volgen via Viaplay. De streamingsdienst heeft de rechten voor EK's en WK's, dus moet je daar zijn voor de duels. Wedstrijden van de Nederlandse handbalsters werden eerder ook uitgezonden via Ziggo Sport en de NOS, maar dat is tijdens het WK dus niet het geval.

Sportnieuws.nl-podcast over WK handbal

Sportnieuws.nl pakt samen met Tess Lieder-Wester uit richting en tijdens het mondiale eindtoernooi. Het gestopte boegbeeld gaat in gesprek met de hoofdrolspelers, zoals Lois Abbingh, Kelly Dulfer en Dione Housheer De afleveringen staan bol van herinneringen aan het gewonnen WK in 2019 en openhartige en persoonlijke verhalen. En natuurlijk wordt er volop vooruitgeblikt op het WK in eigen land.