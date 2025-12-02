Het WK handbal werd zondag opgeschrikt door een schokkend incident. Tijdens het duel tussen Polen en Tunesië in De Maaspoort in Den Bosch raakte een speelster uit het niets buiten bewustzijn, waarna er grote paniek ontstond. Met Mouna Jlezi gaat het inmiddels weer goed, maar de schrik zat er flink in.

Met nog anderhalve minuut op de klok raakte Jlezi, de Tunesische aanvalster, in een duel op de kop van de cirkel met de Poolse Natalia Pankowska. Die trok haar naar de grond, waarbij ze zeer ongelukkig op haar rug terechtkwam. Ze kermde van de pijn en al snel zagen de speelsters op het veld de ernst van de situatie en riepen ze de medische staf erbij. Binnen enkele seconden raakte de 34-jarige Jlezi buiten bewustzijn en verergerde de situatie.

Stabiele zijligging, brancard en rode kaart

Ze werd snel op haar zij gelegd, zodat ze niet kon stikken in haar eigen tong. Op een brancard werd ze van het veld gedragen. De scheidsrechters van dienst gingen na de onrust naar het VAR-scherm om de situatie te beoordelen en kwamen tot de conclusie dat de Poolse met een rode kaart van het veld gestuurd moest worden. Het veranderde niks meer aan de uitslag van het duel. Het incident gebeurde met een stand van 28-25 voor Polen en na de blessure en rode kaart eindigde het duel in 29-26 voor Polen.

'Een zeer ernstige nekblessure'

Na afloop waren de vraagtekens en zorgen groot rondom de gezondheid van Jlezi. De Tunesische persvoorlichter Walid Ouji bevestigde tegenover het Deense TV 2 Sport dat de speelster het naar omstandigheden goed maakt: "Het gaat nu goed met haar. Ze had een zeer ernstige nekblessure, maar alles is nu in orde", zei hij. Op sociale media dook na de wedstrijd al een foto op van een glimlachende Jlezi, die met een fan op de foto ging. 'Het moment dat ik erachter kwam dat het weer goed gaat met Jlezi, gelukkig maar', schreef diegene erbij.

