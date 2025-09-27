De Nederlandse handbalsters van Cabooter Fortes Venlo hebben enkele bewogen dagen achter de rug. Het team probeerde de laatste dagen Faeröer te bereiken. Dat ging tweemaal zonder succes. Bij de derde poging landde het vliegtuig op de Noord-Atlantische eilandengroep.

Donderdagochtend stonden de speelster van Venlo klaar op Schiphol voor hun reis naar Faeröer. De planning was om via het Deense Kopenhagen te landen op de luchthaven van Vágar, de enige van de eilandengroep. Maar de weergoden bepaalde anders voor Cabooter Fortes Venlo. Zij moesten terug naar Kopenhagen, nadat er in Noorwegen was getankt. Vrijdag mislukte een nieuwe poging wegens windkracht 7.

Toch nog geland

"De turbulentie was zo heftig dat we helaas niet konden landen", schreef de ploeg op Instagram. Het zorgde ervoor dat de eerste ontmoeting tegen H 71 in de EHF European Cup al werd geschrapt. Die stond gepland voor vrijdagavond. Zaterdag wist de selectie van Venlo alsnog te landen in Vágar.

"We hebben echt angst gehad gisteren, bij de tweede poging", blikte teammanager Hay Hendriks terug bij L1. "Nu hadden we ook wat turbulentie maar niet te vergelijken met gisteren." Zaterdagavond om 20.00 uur speelt Venlo de enige wedstrijd. "Het is altijd afwachten wat voor een impact het heeft, maar iedereen is enorm gemotiveerd."

EHF European Cup

De European Cup is het derde Europese handbaltoernooi, na de Champions League en European League. Een soort Conference League voor handbal dus. Venlo doet voor het vijfde seizoen op rij mee. In 2023/24 bereikte de club de kwartfinales, de beste prestatie uit de clubgeschiedenis.

De club is dit jaar begonnen met twee overwinningen in de Eredivisie. Daarmee staat het tweede achter Quintus, dat alle vier de gespeelde wedstrijden won. Fortes Venlo stond afgelopen seizoen in de bekerfinale. Het tweede elftal van VOC Amsterdam was daarin met 30-28 te sterk.