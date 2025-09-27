Handballer Nikolai Daling is door de tuchtcommissie van de Noorse Handbalbond gestraft na een bizar incident. De Bergen-speler was zijn emoties niet de baas tijdens een uitwedstrijd waarbij hij het publiek in sprong en een toeschouwer fysiek aanviel.

De schorsing volgde op een bizar incident tijdens de competitiewedstrijd van het Noorse Bergen tegen Follo. De handballer, die een uitwedstrijd speelde met Bergen, sprong de tribune op en viel een toeschouwer fysiek aan, waarbij hij een megafoon uit diens handen sloeg.

Herhaaldelijk beledigd

Daling verklaarde na de wedstrijd dat hij in een vlaag van woede handelde. De handballer beweerde tijdens het spel herhaaldelijk te zijn beledigd vanaf de tribune. Hoewel Daling niet het veld uitgestuurd werd, werd er alsnog een procedure gestart nadat videobeelden van het incident opdoken, waardoor de handballer en zijn club alsnog gestraft worden voor het incident.

Op de video is te zien dat Daling tijdens de wedstrijd plotseling over het reclamebord springt en op een persoon in het publiek van de thuispartij afstormt. Vervolgens slaat hij een megafoon uit de handen van de desbetreffende toeschouwer en loopt weer terug het veld in. Daling mocht na het incident in het veld blijven staan. Zijn ploeg won de wedstrijd uiteindelijk met 29-27.

Straf

De tuchtcommissie van de Noorse handbalbond heeft Daling na het zien van de beelden een schorsing van twee officiële wedstrijden opgelegd. Naast deze individuele straf voor de speler, legde de bond ook een financiële sanctie op aan de club. Zij moeten 10.000 Noorse kronen betalen, wat neerkomt op iets minder dan 1.000 euro.

WK handbal voor vrouwen in Nederland en Duitsland

Het WK handbal voor vrouwen staat voor de deur. Het toernooi zal van 26 november tot en met 14 december plaatsvinden in Nederland en Duitsland. In Rotterdam, Den Bosch, Dortmund, Stuttgart en Trier zullen verschillende toplanden met elkaar uitmaken wie de beste van de wereld is.

Nederland is ingedeeld in groep E. De andere tegenstanders in deze groep zijn Oostenrijk, Argentinië en Egypte. De eerste wedstrijd van TeamNL zal gespeeld worden in Rotterdam. Daar vinden ook de kwartfinales, halve finales en finale plaats.