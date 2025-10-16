Dat Nederland met liefst 42-19 won van Italië bij de opening van de EK-kwalificatie, noemt handbalicoon Lois Abbingh 'een formaliteit'. Zij en haar medespeelsters kregen nauwelijks tot geen tegenstand en dus was het scherp blijven en niet verzaken. In eigen huis werd het publiek vermaakt, maar liep Abbingh zelf ook tegen een schrikmomentje aan.

De Nederlandse tophandbalster keerde na een hersenschudding terug in de selectie van Oranje en mocht donderdag ook minuten maken van bondscoach Henrik Signell. Al ging het letterlijk niet zonder slag of stoot. "Als je er dan inkomt en je krijgt meteen een klap op je neus, dan ben je wel meteen weer voorzichtig", zei Abbingh na afloop tegen Sportnieuws.nl. "Ik voel me goed, maar dat soort momenten zijn dan nog wel even lastig. Ik heb me niet echt zorgen gemaakt, het is wel onvoorspelbaar en je kan niet veel, maar er waren geen zorgen."

'We mogen niet klagen'

Bij de handbalsters speelt maar één ding en dat is het WK in eigen land in november. Dan voelt zo'n veel te makkelijke EK-kwalificatiewedstrijd als een vervelend tussendoortje. Of beter nog: als een formaliteit. "We hebben echt geprobeerd er iets van te maken. Misschien hebben we iets te veel tegendoelpunten gekregen, maar we mogen niet klagen. Iedereen heeft gespeeld en is heel gebleven. Liever hadden we wat meer uitdaging gehad, want soms is het lastiger spelen tegen zo'n tegenstander dan tegen landen waar je vaker tegen speelt op hoog niveau."

'Het is een beetje gek'

Abbingh kijkt met heel veel zin vooruit naar het WK in Rotterdam Ahoy. "Dat wordt nóg vetter, met nog meer mensen. Dat moet wel een goede sfeer worden. Dat is zoiets bijzonders, we tellen echt af." Ook Estavana Polman verscheen voor de camera van Sportnieuws.nl en spreekt van een 'goede dag' tegen Italië. "Maar het is niet het niveau waar je je aan moet meten", zei ze. "Het is een beetje gek om voor een WK met zo'n EK-kwalificatieduel bezig te zijn. Maar zo is het handbal. Dat zijn we niet anders gewend en ik doe het al jaren. Voor ons is het niet gek."

'Tikkeltje heftiger in Ahoy'

Polman, die vanaf de tribune werd gesteund door haar vriend Rafael van der Vaart, onthulde dat haar hele familie al kaartjes heeft geregeld voor Ahoy. "Ik hoop dat het daar nog een tikkeltje heftiger is. Dat het vol zit en dat iedereen juicht. Dat kunnen we wel gebruiken op het WK. Dat kan weleens van grote invloed zijn. Als ze achter ons staan en schreeuwen als het minder gaat... Ik heb er echt heel veel zin in. Iedereen kijkt er naar uit."