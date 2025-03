Sportief drama voor tophandbalster Estavana Polman dankzij teamgenote van Oranje

Het Europees seizoen voor Estavana Polman zit erop. De Nederlandse tophandbalster verloor in een tweeluik met Rapid Bucuresti van stadgenoot CSM in de Champions League. Daarmee deed collega-international Inger Smits haar voor de derde keer in acht dagen tijd pijn.

Vorige week zaterdag begon de malaise voor Rapid, de ploeg van Polman en de ontbrekende Rinka Duijndam. In eigen huis werd met liefst 34-24 verloren in het eerste duel van de play-offs van de Champions League. Daarmee moest er een wonder komen in de return deze zaterdag in de hal van de grote buurman. Die kwam er niet: 28-22 voor CSM Bucuresti.

Polman scoorde drie keer namens haar ploeg, Smits deed dat twee keer voor CSM. Bij rust stond het gelijk (11-11), na de onderbreking nam de grootmacht uit Boekarest afstand.

Angstgegner

CSM, waar voormalig bondscoach Helle Thomson van Oranje de trainster is, pakte de afgelopen twee jaar namelijk alle prijzen in Roemenië en is ook de koploper in de vaderlandse competitie. Die koppositie werd midweeks verstevigd na opnieuw een overwinning op het Rapid van Polman. De laatste keer dat de laatstgenoemde club won van de grote rivaal, was begin februari 2024.

Van de laatste tien ontmoetingen won Rapid Bucuresti er eentje, ook was er één gelijkspel. De overige confrontaties eindigden in het voordeel van CSM. Gelukkig voor Polman en co ontliepen ze de stadgenoot in de halve finales van het bekertoernooi. Daarin treffen ze Gloria Bistrita, waar Larissa Nüsser onder contract staat. CSM neemt het op tegen Dunarea Braila, dus mogelijk komt er in de finale weer een burenruzie.

Polman en Smits samen succesvol

Door de drie tikken op rij zal Polman even niet blij zijn met collega-international Smits. Samen beleefden ze in het Nederlandse team de nodige hoogtepunten, met als absolute piek de wereldtitel in 2019. Een jaar daarvoor wonnen ze samen brons op het EK in Frankrijk.