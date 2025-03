Rafael van der Vaart overspoeld met reacties vanuit Spanje na rel met Lamine Yamal, ook Estavana Polman is de klos

Het lijkt erop dat Rafael van der Vaart en zijn vriendin Estavana Polman de komende tijd beter niet voor Spanje als vakantiebestemming kunnen kiezen. De oud-voetballer liet zich rondom de Nations League-duels van het Nederlands elftal tegen het Zuid-Europese land negatief uit over toptalent Lamine Yamal en dat is hem op flink wat reacties komen te staan. Ook Polman ondervindt daar de gevolgen van.

Oranje verloor zondag na de 2-2 in Rotterdam en de 3-3 in Valencia na strafschoppen van de Spanjaarden in de kwartfinales van de Nations League. Van der Vaart had na de heenwedstrijd als analist bij de NOS kritiek geuit op Yamal, die volgens de oud-voetballer 'maniertjes' vertoonde.

Het supertalent sloeg na de return, waarin hij scoorde en in de penaltyreeks een strafschop miste, terug naar Van der Vaart via Instagram: 'Broekje te laag, een doelpunt, gemiste penalty en in de halve finales. HEHEHEHE HUP SPANJE', zette Yamal bij de post die hij in de nacht plaatste. Wie dacht dat daarmee de kous wel af zou zijn, had het mis, want in Spanje heeft de oud-voetballer blijkbaar een hele gevoelige snaar geraakt.

Tsunami aan reacties vanuit Spanje

Van der Vaart wordt na de uitschakeling van Oranje namelijk overspoeld door berichten vanuit Spanje. De 109-voudig international van het Nederlands elftal plaatste afgelopen weekend op zijn Instagram een foto met vriendin Polman om te vieren dat ze al negen jaar samen zijn, maar naast alle positieve reacties zijn er inmiddels ook heel veel andere comments te vinden onder dat bericht.

De Spaanse fans hebben ervoor gekozen om massaal te reageren met gifjes van Yamal. Het lijkt erop dat ze het er bij Van der Vaart nog even flink willen inwrijven dat niet Nederland, maar Spanje de halve finales van de Nations League heeft gehaald.

Polman ook de klos

Ook Polman ontsnapt niet aan wat de woorden van haar vriend hebben losgemaakt. De handbalster deelde zelf namelijk ook een foto met Van der Vaart om hun jubileum te vieren. Dat bericht hebben ze in Spanje ook gezien, want net als haar vriend kan Polman op de nodige Yamal-gifjes rekenen, al zijn dat er wel een stuk minder dan haar geliefde.

Van der Vaart regelmatig onder vuur

Het is niet de eerste keer dat Van der Vaart het middelpunt is van een internationale rel. Zo fakkelde hij enkele jaren geleden op de Britse tv Harry Maguire af en werd hij vervolgens nooit meer uitgenodigd. Een aantal maanden geleden was het opnieuw raak toen hij in een ietwat bizarre rel belandde over het geslachtsdeel van oud-ploeggenoot Cristiano Ronaldo nadat hij zich had uitgelaten over de winnaarsmentaliteit van de Portugees.