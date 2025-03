Opsteker voor Estavana Polman: tophandbalster ontsnapt aan nieuwe confrontatie met angstgegner

Estavana Polman heeft enkele dagen na de pijnlijke nederlaag in de Champions League met haar Roemeense team Rapid Bucuresti tegen stadgenoot CSM toch nog een beetje goed nieuws gekregen. De tophandbalster is namelijk ontsnapt aan een nieuwe clash met de angstgegner.

Polman tekende eind 2022 bij Rapid en die ploeg was op dat moment de regerend landskampioen. Sinds de komst van de Nederlandse tophandbalster heeft de club echter nog geen prijs gewonnen in eigen land. De afgelopen twee jaar werden de competitie, de beker en de supercup namelijk allemaal gewonnen door CSM, dat net als Rapid uit de hoofdstad Boekarest komt.

Opluchting voor Polman

Ook dit seizoen stevent die club weer af op de landstitel. Waar Rapid afgelopen seizoen nog op de tweede plaats eindigde, maakt de ploeg van Polman en landgenote Rinka Duijndam een moeilijk jaar door. In de competitie staat het op de zesde plaats en in de Champions League staat het op de rand van uitschakeling na een dikke nederlaag in de heenwedstrijd van de tussenronde tegen uitgerekend angstgegner CSM.

Toch hebben Polman en Duijndam met hun team nog de kans om een prijs te pakken, want Rapid plaatste zich eerder deze maand voor de halve finales van het bekertoernooi. De loting voor die ronde is inmiddels geweest en de opluchting zal groot zijn bij het Nederlandse duo aangezien hun team CSM ontloopt. Rapid neemt het bij de laatste vier op tegen Gloria Bistrita, waar Larissa Nüsser onder contract staat. De andere halve finale gaat tussen CSM en Dunarea Braila.

Drieluik

Waar de bekerloting hun dus gunstig gezind was, moeten de twee Nederlandse vrouwen het deze week met Rapid wel nog twee keer tegen de angstgegner opnemen. Na het duel in de Champions League van afgelopen weekend staan beide teams woensdag in de competitie tegenover elkaar.

Aanstaande zaterdag volgt dan het afsluitende deel van het drieluik met de return in Europa. Die lijkt overigens net zo goed schriftelijk afgedaan te kunnen worden, want in de heenwedstrijd werd het maar liefst 34-24 voor CSM. Polman en Duijndam moeten in de return dus met elf goals verschil zien te winnen om alsnog de kwartfinales te bereiken.