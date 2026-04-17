Tophandbalster Estavana Polman vrijdag heeft groot nieuws aangekondigd op Instagram. Ze gaat definitief met pensioen als topsporter. "Het is mooier geworden dan ik ooit had durven dromen", zegt ze over haar carrière.

"Lieve iedereen", begint de voormalig Oranje-international haar bericht op Instagram. "Als klein meisje begon ik met een droom… na dit seizoen neem ik afscheid van die droom. Ik stop als topsporter."

Polman stopte na het afgelopen WK in Rotterdam eind 2025 al bij de nationale ploeg, maar bleef nog wel actief bij haar club Rapid Boekarest. Daar sluit ze dit seizoen haar carrière af. De 33-jarige kijkt terug op een mooi avontuur. "Handbal heeft mij zoveel gegeven. Het heeft mij de wereld laten zien, mijn dromen laten uitkomen en mij gevormd tot de persoon die ik nu ben. Het is een ongelofelijk mooie reis geweest waarin ik heb genoten van de mooie momenten en heb geleerd van de minder mooie momenten."

'Mooier dan ik ooit had durven dromen'

"Nu is het tijd om dit hoofdstuk te sluiten", vervolgt ze. "Ik wil iedereen die de afgelopen jaren onderdeel is geweest van mijn handbal avontuur op wat voor manier dan ook uit de grond van mijn hart bedanken. Het is mooier geworden dan ik ooit had durven dromen."

Terugkeer naar Nederland?

Polman speelt sinds het einde van 2022 voor de Roemeense club na haar vertrek uit Denemarken. Sinds 2011 speelde ze voor verschillende Deense clubs. De kans bestaat dat de werelkampioene van 2019 na haar pensioen samen met haar geliefde ex-topvoetballer Rafael van der Vaart terugkeert naar Nederland. De twee wonen samen met hun dochter Jesslynn in Roemenië. Van der Vaart heeft ook nog een zoon in Nederland wonen. Damián speelt bij Jong Ajax.

De twee werden onlangs al gelinkt aan de koop van een woning in Huissen. Van der Vaart sprak zich eerder uit over een andere droomlocatie. De oud-voetballer groeide op in een woonwagenkamp. "Ik mis het gewoon elke dag. Ik vind het echt waanzinnig. Ik zou graag terug willen. Maar Estavana... Nou.. Nee, ik denk het niet", zei hij. Polman komt uit Arnhem en liet in het verleden vaker blijken dat ze zich sterk verbonden voelt met de regio. Huissen is een kleine tien kilometer verwijderd van de hoofdstad van Gelderland.