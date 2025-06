Tophandbalster Estavana Polman duikt ondanks vroege uitschakeling op bij finale Champions League

Handbalster Estavana Polman kende een teleurstellend seizoen met haar club Rapid Bucuresti. Tegenover een vierde plek in de Roemeense plek stonden een slecht resultaat en vroege uitschakeling in de Champions League. Toch was Polman toch een soort van aanwezig bij de finale van het Europese clubtoernooi.

Twee gelijke spelen, twee nederlagen en liefst tien nederlagen. Dat was de oogst van Polman en haar collega's in de Champions League. Daarmee werden ze kansloos zevende in de poulefase. Maar door een gelukje mocht Rapid Bucuresti alsnog meedoen aan de play-offs. Het Noorse Kristiansand - van mede-international Lois Abbingh - werd namelijk failliet verklaard.

Tophandbalster Estavana Polman ziet einde komen aan bijzondere tijd met landgenote Voor Estavana Polman en Rinka Duijndam zit het handbalseizoen er na afgelopen weekend op, maar dat betekent ook dat er een einde komt aan een bijzondere periode voor het Nederlandse duo van Rapid Bucuresti. Voor de keepster was het namelijk haar allerlaatste duel voor de Roemeense club.

In de achtste finales werden Polman en keepster Rinka Duijndam - die niet veel speelde vanwege blessures - aan stadsgenoot CSM. Het tweeluik eindigde in mineur: 62-46 voor CSM. Zij werden op hun beurt weer uitgeschakeld door het Deense Esbjerg, de oude club van Polman. Esbjerg, competitiegenoot Odense, Gyor uit Hongarije en het Franse Metz gingen in de Final Four bepalen wie de Champions League won.

Polman gespot in Boedapest

Uiteindelijk ging Gyor er met de Champions League vandoor, door afgelopen weekend met 29-27 van Odense te winnen in de finale. Drie Nederlandse speelsters gingen met goud naar huis: Dione Housheer, die zes goals maakte, Kelly Dulfer en Bo van de Wetering, die één keer scoorde. Het drietal versloeg collega-internationals Nikita van der Vliet en Yara ten Holte.

Maar dat waren niet de enige namen gelinkt aan Oranje die aanwezig waren in het Hongaarse Boedapest. Polman was er ook - een soort van. Haar goede vriendin en agente Susan Strøh Andersen ging namelijk op de foto met een handbalfan die een shirt met het iconische rugnummer 79 van Polman droeg. De Deense plaatste het op Instagram en dat werd weer gedeeld door de Nederlandse in haar verhaal.

Terug aan het werk

Polman zal ongetwijfeld zelf weer op het hoogste podium willen staan volgend seizoen. Met het WK in eigen land is er genoeg om voor te spelen. Na een korte periode volledig rust is de 32-jarige weer zoetjesaan begonnen met trainen.